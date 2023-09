Jorge Martin (4°): "Non ancora pronto per le qualifiche".

Con la doppia vittoria a Misano, la vittoria in volata e il secondo posto al GP d'India, Jorge Martin (279 punti) ha ridotto notevolmente il suo distacco dal leader del campionato Francesco Bagnaia (292). Anche venerdì lo spagnolo ha avuto una partenza perfetta sui 4,801 km del Mobility Resort di Motegi (8 curve a destra, 6 a sinistra, il rettilineo più lungo: 762 metri). Martin ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove con 1:45.192 min.

Guardando al miglior tempo del vincitore dello scorso anno Jack Miller, il vicecampione del mondo ha poi dichiarato con soddisfazione: "Se guardo al mio ritmo, sono già più veloce dello scorso anno e quindi altrettanto veloce del vincitore dello scorso anno. Questo è importante". Come promemoria, il miglior tempo di Miller è stato 1:45.198 nel 2022.

Tuttavia, il pilota del Pramac Ducati Team non è rimasto impeccabile per tutti i 45 minuti della sessione. A nove minuti dalla fine della sessione, ha frenato prima della curva 3 e si è ribaltato nella ghiaia: "Sono andato un po' largo e pensavo di poter ancora fare la curva. Di conseguenza, mi sono ribaltato, ma non è stato un grosso problema", ha spiegato il "Martinatore".

Nella seconda sessione di prove, il 25enne madrileno ha piazzato la sua Desmosedici GP23 al quarto posto, ma ha già perso 0,354 secondi rispetto al miglior tempo di giornata del pilota KTM Brad Binder. "Durante il time attack ho battuto il mio record personale", ha esordito Martin, ma ha anche sottolineato: "Tuttavia, non è stato sufficiente per battere Brad. Dobbiamo analizzare dove possiamo ancora migliorare".

Alla domanda se si sentisse pronto a conquistare sabato la sua quinta vittoria in volata della stagione, Martin ha sottolineato le previsioni meteo mutevoli: "Se dovesse piovere, dovremo adattarci rapidamente alle nuove condizioni". Allo stesso tempo, il fiducioso spagnolo, che è partito dalla pole position per dieci volte in MotoGP, ha ammesso: "Se rimane asciutto, mi sento pronto per la gara, ma non per le qualifiche".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21° Rins, Honda, + 2.395

Moto2, Motegi, tempi combinati dopo le FP2 (29.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2° Canet, Kalex, + 0,037 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,150

4° Acosta, Kalex, + 0,221

5° Ogura, Kalex, + 0,408

6° Ramirez, Kalex, + 0,422

7° Salac, Kalex, + 0,529

8° Gonzalez, Kalex, + 0,617

9° Foggia, Kalex, + 0,629

10° Guevara, Kalex, + 0,668

11° Arenas, Kalex, + 0,686

12° Roberts, Kalex, + 0,699

13° Dixon, Kalex, + 0,825

14° Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Inoltre:

18° Arbolino, Kalex, + 1,018