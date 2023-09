Jorge Martin (4º): "Ainda não estou pronto para a qualificação".

Com a sua dupla vitória em Misano e a vitória ao sprint, bem como o segundo lugar no GP da Índia, Jorge Martin (279 pontos) reduziu significativamente a sua diferença para o líder do campeonato Francesco Bagnaia (292). E também na sexta-feira, o espanhol teve um início perfeito nos 4,801 km do Mobility Resort Motegi (8 curvas à direita, 6 curvas à esquerda, a maior reta: 762 metros). Martin estabeleceu o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres com 1:45.192 min.

Olhando para o melhor tempo do vencedor do ano passado, Jack Miller, o vice-campeão do mundo declarou com satisfação: "Quando olho para o meu ritmo, já sou mais rápido do que no ano passado e, portanto, tão rápido quanto o vencedor do ano passado. Isso é importante". Como lembrete, o melhor tempo de Miller foi 1:45.198 min em 2022.

No entanto, o piloto da Pramac Ducati Team não se manteve irrepreensível ao longo da sessão de 45 minutos. A nove minutos do final da sessão, travou antes da curva 3 e capotou na gravilha: "Fui um pouco largo e pensei que ainda podia fazer a curva. Por isso, capotei, mas não foi nada de especial", lamenta o "Martinador".

Na segunda sessão de treinos livres, o madrileno de 25 anos colocou a sua Desmosedici GP23 no 4º lugar, no entanto, já perdeu 0,354 seg. em relação ao melhor tempo do dia da estrela da KTM, Brad Binder. "Durante o contrarrelógio bati o meu melhor tempo pessoal", começou por dizer Martin, mas também sublinhou: "No entanto, isso não foi suficiente para bater o Brad. Temos de analisar onde é que ainda podemos melhorar."

Questionado sobre se se sentia pronto para conquistar a sua quinta vitória ao sprint da época no sábado, Martin apontou para a previsão meteorológica variável: "Se chover, teremos de nos adaptar rapidamente às novas condições." Ao mesmo tempo, o confiante espanhol, que partiu da pole position dez vezes no MotoGP, admitiu: "Se continuar seco, sinto-me pronto para a corrida, mas não para a qualificação."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, tempos combinados após FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0,037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramirez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º Gonzalez, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0.686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Também:

18º Arbolino, Kalex, + 1.018