Johann Zarco (7º/Ducati): "Binder es la excepción".

Tras el 11º puesto de la mañana , Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) ha mejorado dos segundos en la segunda sesión libre y se ha metido entre los 10 primeros con un tiempo de 1:44.062 min. "He podido mejorar mucho por la tarde en comparación con la mañana. Especialmente en la fase de frenada me he vuelto más fuerte", el séptimo clasificado ha elogiado sus progresos y ha explicado: "En el primer entrenamiento frenaba más a menudo. Pero pudimos solucionar este problema en la segunda sesión, en la que pude concentrarme en la elección de la trazada y me hice más rápido".

A pesar de su mejora, el francés ha perdido 0,573 segundos respecto al mejor tiempo del día del piloto de KTM Brad Binder: "No me he sentido lo suficientemente bien como para hacer un tiempo fabuloso como el de Brad", ha admitido Zarco. "Pero estoy justo en la Q2 y tengo la moto bajo control. Eso es muy importante para mí".

Para Zarco, que el sábado pueda lograr su ansiada primera victoria en MotoGP al sprint depende no sólo del tiempo, sino también de la calificación: "En seco todavía tengo que ir un poco más rápido. Para estar delante en la carrera al sprint, tienes que estar en la primera fila. La única excepción es Binder", dijo el piloto de 33 años, refiriéndose al piloto más rápido del día, que a menudo ha demostrado que puede estar entre los primeros a pesar de una mala posición de salida.

De cara al sábado, el piloto de Ducati añadió: "Aunque la calificación sea en mojado, mi estrategia sigue siendo la misma. Pisaré el acelerador desde el principio para acumular buenas sensaciones. Puedo adaptarme rápidamente a nuevas situaciones, por eso aspiro a la pole el sábado."

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1'43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742 seg.

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395