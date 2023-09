Johann Zarco (7e/Ducati) : "Binder est une exception

Après avoir terminé onzième le matin , Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) a amélioré son temps de deux secondes lors de la deuxième séance d'essais libres et s'est hissé dans le top 10 avec un chrono de 1'44.062. "J'ai pu m'améliorer de manière significative cet après-midi par rapport à la matinée. Je suis devenu plus fort, en particulier dans la phase de freinage", a déclaré le septième pilote en se félicitant de ses progrès et en expliquant : "Lors de la première séance, j'ai freiné plus souvent. Mais nous avons pu résoudre ce problème lors de la deuxième tentative, ce qui m'a permis de me concentrer sur le choix des lignes et d'être plus rapide".

Malgré sa progression, le Français a perdu 0,573 sec sur le meilleur temps du jour réalisé par le pilote KTM Brad Binder : "Je ne me sentais pas assez bien pour réaliser un temps fabuleux comme Brad", a avoué Zarco. "Mais je suis directement en Q2 et j'ai le contrôle de la moto. C'est très important pour moi".

Pour Zarco, la possibilité de remporter samedi au sprint sa première victoire en MotoGP tant attendue dépendra non seulement de la météo, mais aussi et surtout des qualifications : "Sur le sec, je dois encore gagner en vitesse. Pour être devant dans la course de sprint, tu dois être sur la première ligne. La seule exception est Binder", a déclaré le pilote de 33 ans en référence au meilleur temps de la journée, qui a déjà prouvé à maintes reprises qu'il pouvait se mêler à la course de tête malgré une mauvaise position de départ.

En ce qui concerne le samedi, le pilote Ducati a ajouté : "Même si les qualifications sont mouillées, ma stratégie reste la même. Je vais mettre les gaz dès le début pour avoir un bon feeling. Je peux m'adapter rapidement à de nouvelles situations, c'est pourquoi je vise la pole position samedi".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395