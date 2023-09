Johann Zarco (7°/Ducati): "Binder è un'eccezione".

Johann Zarco vuole qualificarsi in prima fila a Motegi sabato per lottare per la vittoria in volata. In vista delle qualifiche, il pilota del Pramac Ducati ha elogiato le capacità dell'asso della KTM Brad Binder.

Dopo l'11° posto del mattino , Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) si è migliorato di due secondi nella seconda sessione di prove ed è entrato nella top 10 con un tempo di 1:44.062 min. "Sono riuscito a migliorare molto nel pomeriggio rispetto al mattino. Soprattutto in fase di frenata sono diventato più forte", ha commentato il settimo classificato, spiegando: "Nelle prime prove frenavo più spesso. Ma siamo riusciti a risolvere questo problema nella seconda sessione, dove ho potuto concentrarmi sulla scelta della linea e sono diventato più veloce".

Nonostante il miglioramento, il francese ha perso 0,573 secondi rispetto al miglior tempo di giornata del pilota KTM Brad Binder: "Non mi sentivo abbastanza bene per fare un tempo favoloso come quello di Brad", ha ammesso Zarco. "Ma sono in Q2 e ho la moto sotto controllo. Questo è molto importante per me".

Per Zarco, la possibilità di ottenere la tanto attesa prima vittoria in MotoGP nella gara sprint di sabato dipenderà non solo dal meteo, ma anche dalle qualifiche: "Sull'asciutto devo ancora diventare un po' più veloce. Per essere davanti nella gara sprint, bisogna essere in prima fila. L'unica eccezione è Binder", ha detto il 33enne, riferendosi al pilota più veloce della giornata, che ha spesso dimostrato di poter essere tra i primi nonostante una posizione di partenza non ottimale.

In vista di sabato, il pilota della Ducati ha aggiunto: "Anche se le qualifiche sono bagnate, la mia strategia rimane la stessa. Darò gas fin dall'inizio per creare un buon feeling. Sono in grado di adattarmi rapidamente alle nuove situazioni, per questo motivo sabato punto alla pole position".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1'43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742 sec.

20° Pirro, Ducati, + 2,377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395