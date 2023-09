Johann Zarco (7º/Ducati): "Binder é a exceção".

Johann Zarco quer qualificar-se para a primeira linha da grelha em Motegi, no sábado, para poder lutar pela vitória no sprint. Olhando para a qualificação, o piloto da Pramac Ducati elogiou as capacidades do ás da KTM Brad Binder.

Depois do 11º lugar da manhã , Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) melhorou dois segundos na segunda sessão de treinos livres e entrou no top 10 com um tempo de 1:44.062 min. "Consegui melhorar muito durante a tarde em comparação com a manhã. Especialmente na fase de travagem, tornei-me mais forte", o sétimo classificado elogiou o seu progresso e explicou: "No primeiro treino, travei mais vezes. Mas conseguimos resolver este problema na segunda sessão, pelo que pude concentrar-me na escolha da linha e tornei-me mais rápido."

Apesar da sua melhoria, o francês perdeu 0,573 segundos para o melhor tempo do dia do piloto da KTM Brad Binder: "Não me senti suficientemente bem para fazer um tempo fabuloso como o do Brad," admitiu Zarco. "Mas estou bem na Q2 e tenho a moto sob controlo. Isso é muito importante para mim."

Para Zarco, o facto de conseguir a tão esperada primeira vitória de MotoGP no sprint de sábado depende não só do tempo, mas também da qualificação: "No seco ainda tenho de ser um pouco mais rápido. Para estar na frente na corrida de sprint, temos de estar na primeira linha. A única exceção é o Binder", disse o piloto de 33 anos, referindo-se ao piloto mais rápido do dia, que já provou muitas vezes que pode estar entre os primeiros apesar de uma má posição de partida.

Olhando para sábado, o piloto da Ducati acrescentou: "Mesmo que a qualificação esteja molhada, a minha estratégia continua a ser a mesma. Vou acelerar desde o início para criar uma boa sensação. Consigo adaptar-me rapidamente a novas situações, e é por isso que estou a apontar para a pole position no sábado."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1'43.489 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742 seg

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados do MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395