Des têtes tombent chez Honda : Kokubu doit partir

Après les résultats catastrophiques de ces dernières années, il fallait s'attendre à ce que les têtes continuent de tomber au sein de la Honda Racing Corpoation. Il y a un an, le directeur technique Takeo Yogoyama a été démis de ses fonctions. Lors du GP du Japon sur le Mobility Resort Motegi, qui appartient au groupe Honda, un autre remplacement est devenu évident : Shinichi Kokubu, directeur général du HRC (MotoGP & WSBK), toujours de mauvaise humeur, a dû quitter son poste. Il est entre autres responsable de la mauvaise communication avec les pilotes, les techniciens et l'équipe cliente LCR, ainsi que des nombreuses erreurs commises ces dernières années, notamment dans le choix des pilotes et le développement de la RC213V.

Avant le GP du Japon, Honda se trouve à nouveau à la sixième et dernière place du championnat du monde des constructeurs. Et Repsol-Honda, autrefois glorieuse, est embarrassée depuis le début de la saison et clouée à la onzième et dernière place du championnat du monde par équipes.

Il y a un an, Kokubu a notamment conclu l'accord sur le bras oscillant et le châssis avec Kalex, mais a interdit aux techniciens de la firme allemande d'entrer dans les stands. Il n'a donc pas été possible de recueillir le feedback des pilotes, ce qui, en Moto2, est l'un des secrets de la réussite de la société d'ingénierie de Bobingen.

Shinichi Kokubu a rejoint la Honda Racing Corporation en 1986. Il s'occupait alors, au sein du Development Department, de la classe de championnat du monde 500 cc et des projets pour le championnat du monde TT F1 et TT F3.

De 1996 à 2001, il a été chef de projet pour le châssis de la Honda NSR500 et est devenu chef de projet général pour la NSR500 en 2002. Un an plus tard, il a été nommé chef de projet pour le châssis de l'imbattable RC211V à cinq cylindres.

De 2004 à 2007, Kokubu a été responsable de l'ingénierie en chef du MotoGP et du Championnat du monde Superbike, ainsi que du design du châssis. En 2008 et 2009, Kokubu a été nommé chef de projet pour le V4-RC212V de 800 cm3, avant d'être promu directeur technique du HRC de 2010 à 2012.

En 2013, le Japonais a été nommé directeur du développement, puis en 2016, il a été promu directeur et directeur général de la division de développement technologique du HRC.

"Il s'agissait d'un remaniement planifié", rassure-t-on aujourd'hui chez HRC. "Kokubu s'occupe désormais d'autres projets de sport automobile chez Honda".

Mais en tant que concepteur de châssis, Kokubu se voit reprocher les nombreuses améliorations de châssis qui ont échoué au cours des quatre dernières années. Depuis le GP de Misano le 10 septembre, il était clair que certains top managers seraient limogés chez HRC. Kokubu a ouvert le bal.