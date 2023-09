La testa di Honda: Kokubu deve andarsene

Shinichi Kokubu ha fatto parte della Honda Racing Corporation come tecnico dal 1986, ricoprendo molte posizioni di rilievo. Ma ora ha dovuto finalmente assumersi la responsabilità dei guasti.

Dopo i risultati disastrosi degli ultimi anni, c'era da aspettarsi che la rotazione delle teste continuasse alla Honda Racing Corporation. Un anno fa, il direttore tecnico Takeo Yogoyama è stato sollevato dal suo incarico. In occasione del GP del Giappone al Mobility Resort di Motegi, che appartiene al Gruppo Honda, è emerso un altro sostituto: Il sempre irascibile Shinichi Kokubu, Direttore Generale HRC (MotoGP e WSBK), ha dovuto prendere il cappello. Tra le altre cose, è responsabile del fatto che la comunicazione con i piloti, i tecnici e il team clienti LCR ha lasciato molto a desiderare e che negli ultimi anni sono stati commessi molti errori, anche nella scelta dei piloti e nell'ulteriore sviluppo della RC213V.

La Honda è tornata al sestultimo posto nel Campionato del Mondo Costruttori prima del GP del Giappone. E la Repsol Honda, un tempo gloriosa, è rimasta imbarazzantemente inchiodata all'undicesimo e ultimo posto nel Campionato del Mondo a squadre dall'inizio della stagione.

Tra l'altro, un anno fa Kokubu ha progettato il forcellone e il telaio con la Kalex, ma ha vietato ai tecnici dell'azienda tedesca di entrare nei box. Ciò significa che non è stato possibile ottenere alcun feedback dai piloti, che è un segreto del successo in Moto2 per la società di ingegneria di Bobingen.

Shinichi Kokubu è entrato a far parte della Honda Racing Corporation nel 1986. A quel tempo era responsabile della classe 500 cc del Campionato del Mondo e dei progetti per il Campionato del Mondo TT F1 e TT F3 nel Dipartimento Sviluppo.

Dal 1996 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Project Leader per il telaio della Honda NSR500 e nel 2002 è diventato General Project Leader per la NSR500. Un anno dopo è stato nominato Project Leader per il telaio dell'imbattibile cinque cilindri RC211V.

Dal 2004 al 2007, Kokubu è stato Ingegnere Capo responsabile del Campionato MotoGP e del Campionato Mondiale Superbike, oltre che progettista del telaio. Nel 2008 e 2009 Kokubu è stato nominato Project Leader per la RC212V V4 da 800 cc, prima di essere promosso a Direttore Tecnico HRC dal 2010 al 2012.

Nel 2013, il giapponese è stato nominato Direttore dello Sviluppo, quindi nel 2016 è stato incoronato Direttore e Direttore Generale della Divisione Sviluppo Tecnologico di HRC.

"Si trattava di un rimpasto pianificato", ha fatto sapere oggi HRC. "Kokubu si sta ora occupando di altri progetti di motorsport alla Honda".

Ma in qualità di progettista di telai, Kokubu è stato incolpato per i numerosi miglioramenti del telaio falliti negli ultimi quattro anni. Dal GP di Misano del 10 settembre, era chiaro che un certo numero di dirigenti di alto livello sarebbe stato rimosso dalla HRC. Kokubu ha dato il via.