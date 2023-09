Cabeças a rolar na Honda: Kokubu tem de sair

Após os resultados desastrosos dos últimos anos, era de esperar que as cabeças continuassem a rolar na Honda Racing Corporation. Há um ano, o Diretor Técnico Takeo Yogoyama foi demitido do seu cargo. No GP do Japão, no Mobility Resort Motegi, que pertence ao Grupo Honda, outra substituição tornou-se evidente: O sempre mal-humorado Shinichi Kokubu, Diretor Geral da HRC (MotoGP e WSBK), teve de tirar o chapéu. Entre outras coisas, ele é responsável pelo facto de a comunicação com os pilotos, os técnicos e a equipa cliente LCR ter deixado muito a desejar e de terem sido cometidos muitos erros nos últimos anos, incluindo na escolha dos pilotos e no desenvolvimento da RC213V.

A Honda está de volta ao sexto último lugar no Campeonato do Mundo de Construtores antes do GP do Japão. E a outrora gloriosa Repsol Honda tem estado embaraçosamente em décimo primeiro e último lugar no Campeonato do Mundo de Equipas desde o início da época.

Entre outras coisas, Kokubu concebeu o acordo do braço oscilante e do chassis com a Kalex há um ano, mas proibiu os técnicos da empresa alemã de entrarem nas boxes. Isto significou que não foi possível obter feedback dos pilotos, o que é um segredo de sucesso na Moto2 para a empresa de engenharia de Bobingen.

Shinichi Kokubu juntou-se à Honda Racing Corporation em 1986. Nessa altura, era responsável pela classe do Campeonato do Mundo de 500 cc e pelos projectos do Campeonato do Mundo de TT F1 e TT F3 no Departamento de Desenvolvimento.

De 1996 a 2001, actuou como Chefe de Projeto para o quadro da Honda NSR500 e tornou-se Chefe de Projeto Geral para a NSR500 em 2002. Um ano mais tarde, foi nomeado Chefe de Projeto para o chassis da imbatível RC211V de cinco cilindros.

De 2004 a 2007, Kokubu foi Engenheiro-Chefe responsável pelo Campeonato de MotoGP e World Superbike, além de projetista de chassis. Em 2008 e 2009, Kokubu foi nomeado Líder de Projeto para a RC212V V4 de 800cc, antes de ser promovido a Diretor Técnico da HRC de 2010 a 2012.

Em 2013, o japonês foi nomeado Diretor de Desenvolvimento e, em 2016, foi coroado Diretor e Diretor Geral da Divisão de Desenvolvimento Tecnológico da HRC.

"Tratava-se de uma remodelação planeada", esclareceu hoje a HRC. "Kokubu está agora a tratar de outros projectos de desporto motorizado na Honda".

Mas como designer de chassis, Kokubu está a ser responsabilizado pelas muitas melhorias de chassis falhadas dos últimos quatro anos. Desde o GP de Misano, a 10 de setembro, ficou claro que uma série de gestores de topo seriam afastados da HRC. Kokubu foi o primeiro a começar.