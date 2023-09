Francesco Bagnaia (Ducati/2e) : "Je peux respirer".

Quatrième le matin, deuxième l'après-midi, Bagnaia ne se souvenait presque plus de la dernière fois qu'il s'était hissé dans le top 5 d'une séance d'essais MotoGP du vendredi. "Ça fait longtemps", soupirait la star Ducati. "Mais maintenant, je suis heureux".

Il a ajouté que le choix du pneu arrière mi-dur l'après-midi n'était peut-être pas optimal. "Malgré tout, mes sensations se sont améliorées d'une sortie à l'autre, jusqu'à ce que je réussisse ce temps à la fin".

La clé du succès a été quelques réglages, sur l'électronique comme sur les suspensions, qui ont considérablement modifié le comportement de la Desmosedici GP23 sur la piste de stop-and-go de Motegi. "J'ai plus de mal à gérer une moto qui bouge beaucoup au freinage et dont les pneus se resserrent à un moment donné qu'une moto au châssis stable qui me permet de contrôler proprement les dérives", a révélé Pecco.

"J'ai eu beaucoup de mal à ce niveau lors des deux derniers week-ends de course. La moto se comportait de manière trop agressive, la roue arrière se calait souvent et était difficile à contrôler. Maintenant, je peux à nouveau forcer le freinage comme je le souhaite. Il nous manquait toujours le petit quelque chose pour être complètement heureux, mais le pas que nous avons fait aujourd'hui est énorme. Je peux respirer profondément".

Selon Pecco, les deux premiers runs de la matinée ont été les meilleurs. Ensuite, l'équipe est revenue aux réglages de l'Inde et immédiatement, les sensations étaient à nouveau étranges, avec des temps au tour nettement plus lents. "Cette comparaison nous a permis de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné jusque-là", a-t-il expliqué.

"L'après-midi, nous nous sommes concentrés sur le nouveau set-up et avons simplement essayé d'améliorer encore mon feeling. Lors de la première 'time attack', j'ai attaqué avec le frein à main serré, pour ainsi dire. Lors de la deuxième tentative, j'ai mis toute la pression, comme d'habitude, et je me suis à nouveau senti très fort sur les freins. J'ai pu arrêter la moto avec précision et contrôler facilement les dérives. C'était un soulagement énorme", a affirmé le leader du championnat du monde.

Résultats des essais libres MotoGP, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

