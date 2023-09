Francesco Bagnaia (Ducati/2°): "Posso tirare un sospiro di sollievo".

Quarto posto al mattino, secondo nel pomeriggio: Bagnaia quasi non ricordava l'ultima volta che aveva concluso tra i primi cinque in una sessione di prove del venerdì della MotoGP. "È passato tanto tempo", ha sospirato la stella della Ducati. "Ma ora sono felice".

La scelta del pneumatico posteriore medio duro nel pomeriggio potrebbe non essere stata ideale, ha aggiunto. "Tuttavia, il mio feeling è migliorato di uscita in uscita fino a quando sono riuscito a fare questo tempo alla fine".

La chiave del successo sono state alcune modifiche all'assetto, all'elettronica e agli elementi delle sospensioni, che hanno cambiato in modo significativo la maneggevolezza della Desmosedici GP23 sul tracciato stop-and-go di Motegi. "Mi è più difficile gestire una moto che si muove molto in frenata e in cui le gomme finiscono per mordere di nuovo rispetto a un telaio stabile in cui posso controllare le derapate in modo pulito", ha rivelato Pecco.

"Negli ultimi due weekend di gara ho faticato molto sotto questo aspetto. La moto si comportava in modo troppo aggressivo, la ruota posteriore spesso si incuneava ed era difficile da tenere sotto controllo. Ora posso di nuovo spingere i freni a mio piacimento. Ci mancava ancora l'ultima parte di felicità completa, ma il passo che abbiamo fatto oggi è enorme. Posso fare un respiro profondo".

Le prime due manche del mattino sono state le migliori, ha detto Pecco. Poi il team è tornato all'assetto dell'India, ha detto, e subito le sensazioni sono tornate ad essere strane, con tempi sul giro molto più lenti. "Questo confronto ci ha aiutato a capire cosa era andato storto fino a quel momento", ha spiegato.

"Nel pomeriggio ci siamo concentrati sul nuovo assetto e abbiamo cercato di migliorare ulteriormente il mio feeling. Nel primo 'time attack' ho comunque attaccato con il freno a mano tirato, per così dire. Nel secondo tentativo ho spinto al massimo, come al solito, e mi sono sentito di nuovo molto forte in frenata. Potevo fermare la moto con precisione e controllare facilmente le derapate. È stato un grande sollievo", ha affermato il leader del Campionato del Mondo.

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742 sec.

20° Pirro, Ducati, + 2,377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395