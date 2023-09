Francesco Bagnaia (Ducati/2º): "Posso respirar de alívio".

Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) estava visivelmente aliviado após os treinos de sexta-feira em Motegi. "Posso respirar fundo", afirmou o Campeão do Mundo de MotoGP.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

Quarto lugar de manhã, segundo à tarde: Bagnaia quase não se lembrava da última vez que tinha terminado entre os cinco primeiros numa sessão de treinos de sexta-feira de MotoGP. "Já faz muito tempo", suspirou a estrela da Ducati. "Mas agora estou feliz."

A escolha do pneu traseiro médio duro durante a tarde pode não ter sido a ideal, acrescentou. "No entanto, a minha sensação foi melhorando de saída em saída até conseguir este tempo no final."

A chave para o sucesso foram alguns ajustes na afinação, na eletrónica e nos elementos da suspensão, que alteraram significativamente o comportamento da Desmosedici GP23 na pista de Motegi. "Tenho mais dificuldade em lidar com uma moto que se mexe muito nas travagens e onde os pneus acabam por morder de novo do que com um chassis estável onde posso controlar os drifts de forma limpa," revelou Pecco.

"Tive muitas dificuldades a este respeito nos dois últimos fins-de-semana de corrida. A moto tinha um comportamento demasiado agressivo, a roda traseira ficava muitas vezes presa e era difícil mantê-la sob controlo. Agora posso voltar a usar os travões à vontade. Ainda nos faltava o último pedaço de felicidade completa, mas o passo que demos hoje é enorme. Posso respirar fundo".

As duas primeiras corridas da manhã foram as melhores, disse Pecco. Depois, a equipa voltou à configuração da Índia, disse, e imediatamente a sensação voltou a ser estranha, com tempos de volta muito mais lentos. "Esta comparação ajudou-nos a perceber o que tinha corrido mal até então", explicou.

"Durante a tarde concentrámo-nos na nova afinação e tentámos melhorar ainda mais a minha sensação. Na primeira tentativa de contrarrelógio, ainda ataquei com o travão de mão puxado, por assim dizer. Na segunda tentativa, esforcei-me ao máximo, como de costume, e voltei a sentir-me muito forte nos travões. Consegui parar a mota com precisão e controlar facilmente os desvios. Foi um grande alívio", afirmou o líder do Campeonato do Mundo.

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742 seg

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados do MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395