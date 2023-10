Aleix Espargaró trotz «detailliertem Testplan» auf P3

Die Aprilia-Werksstars Aleix Espargaró und Maverick Viñales widmeten sich am Freitag des Japan-GP der Testarbeit an ihrer RS-GP 23. Dennoch gelang beiden Spaniern der Sprung in die Top-10.

Nach einem enttäuschenden Indien-GP begann der Große Preis von Japan für das Aprilia-Werksteam ermutigend. Sowohl Aleix Espargaró als auch Maverick Viñales gelang am Freitag auf dem 4,8 km langen Mobility Resort Motegi der Sprung in die Top-10 und damit ins Qualifying 2.

Dabei war es Aprilia-Speerspitze Espargaró, der die Teamfahnen am Tagesende hochhielt. Im ersten Training hatte es für den 34-jährigen Spanier zwar nur für Platz 17 gereicht, davon ließ er sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, denn: «Wir hatten für die erste Session einen sehr detaillierten Testplan vorbereitet. Ich habe zahlreiche Einstellungen ausprobiert, bin aber letztlich wieder zu meinem gewohnten Set-up zurückgekehrt.» Im zweiten Training katapultierte Espargaró seine RS-GP 23 dann auf Platz 3 vor und büßte damit auf die Bestmarke von Brad Binder (KTM) gerade einmal 0,295 sec ein.

«Ich bin mit unserem Arbeitstag zufrieden. Sowohl meine Rennpace als auch meine Performance auf eine Runde sind gut. Dennoch gibt es einige Bereiche, in denen ich mich noch verbessern muss, um im Qualifying konkurrenzfähig zu sein», resümierte der WM-Fünfte.

Teamkollege Viñales schloss den Tag mit der achtschnellsten Zeit ab und war damit knapp 2,5 Zehntelsekunden langsamer als Espargaró. Da dem Spanier einige schnelle Runden aufgrund gelber Flagge gestrichen wurden, blickt er zuversichtlich auf Samstag. «Wenn man sich die Zeiten anschaut, dann waren alle Fahrer extrem stark. Daher denke ich, dass ich mit etwas Arbeit noch weiter vorn landen kann.» Tatsächlich unterboten am Freitag gleich drei Fahrer den bisherigen All-Time-Lap-Record, den Jorge Lorenzo 2015 mit 1:43,790 min aufgestellt hatte.

Auch Viñales war am Freitag mit der Weiterentwicklung seiner Aprilia beschäftigt. «Unser Plan war es, das vollständige Aero-Paket zu testen. Jedoch scheint dieses uns hier in Motegi eher zu limitieren. Daher werden wir am Samstag wieder die Standardeinstellungen nutzen und an der Feinabstimmung arbeiten.» Abschließend betonte der 28-Jährige trotz des sicheren Platzes im Q2: «Damit ich vollumfänglich zufrieden bin, fehlen mir noch zwei Zehntelsekunden.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018