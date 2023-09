Aleix Espargaró en P3 a pesar del "detallado plan de pruebas".

Tras un decepcionante GP de la India, el Gran Premio de Japón ha empezado de forma alentadora para el equipo oficial Aprilia. Tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales lograron situarse entre los 10 primeros el viernes en los 4,8km de Mobility Resort Motegi y, por tanto, en la Calificación 2.

Sin embargo, fue Espargaró, punta de lanza de Aprilia, quien mantuvo ondeando las banderas del equipo al final del día. El español de 34 años sólo había logrado el 17º puesto en la primera sesión libre , pero no dejó que eso le hiciera bajar la guardia: "Habíamos preparado un plan de pruebas muy detallado para la primera sesión. He probado numerosos reglajes, pero al final he vuelto a mi puesta a punto habitual". A continuación, Espargaró catapultó su RS-GP 23 hasta la tercera posición en la segunda sesión de entrenamientos, a sólo 0,295 s de la mejor marca de Brad Binder (KTM).

"Estoy contento con nuestro trabajo del día. Tanto mi ritmo de carrera como mi rendimiento a una vuelta son buenos. Aún así, hay algunas áreas en las que necesito mejorar para ser competitivo en la clasificación", resumió el quinto clasificado del Mundial.

Su compañero de equipo Viñales ha terminado el día con el octavo mejor tiempo, casi 2,5 décimas de segundo más lento que Espargaró. Con algunas vueltas rápidas canceladas debido a las banderas amarillas, el español afronta el sábado con confianza. "Si nos fijamos en los tiempos, todos los pilotos han estado muy fuertes. Así que creo que con un poco de trabajo puedo acabar incluso más adelante". De hecho, tres pilotos batieron el viernes el anterior récord histórico de vuelta, establecido por Jorge Lorenzo en 2015 con 1:43.790 min.

Viñales también estuvo ocupado desarrollando su Aprilia el viernes. "Nuestro plan era probar el paquete aerodinámico completo. Sin embargo, esto parece limitarnos aquí en Motegi. Así que el sábado volveremos a utilizar los reglajes estándar y trabajaremos en la puesta a punto." Para concluir, el piloto de 28 años subrayó, a pesar de su segura posición en la Q2: "Para estar plenamente satisfecho, aún me faltan dos décimas de segundo."

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395

Moto2, Motegi, tiempos combinados tras FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0.037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramírez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º González, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0,699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º López, Boscoscuro, + 0.841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.899



18º Arbolino, Kalex, + 1.018