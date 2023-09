Aleix Espargaró in P3 nonostante il "piano di test dettagliato".

Dopo il deludente GP d'India, il Gran Premio del Giappone è iniziato in modo incoraggiante per il team Aprilia. Sia Aleix Espargaró che Maverick Viñales sono riusciti a entrare nella top-10 il venerdì sul circuito di Motegi (Mobility Resort) di 4,8 km e quindi nelle qualifiche 2.

Ma è stata la punta di diamante dell'Aprilia, Espargaró, a far sventolare le bandiere del team alla fine della giornata. Il 34enne spagnolo aveva ottenuto solo il 17° posto nella prima sessione di prove , ma non si è lasciato scoraggiare: "Avevamo preparato un piano di prove molto dettagliato per la prima sessione. Ho provato diverse regolazioni, ma alla fine sono tornato al mio assetto abituale". Espargaró ha poi catapultato la sua RS-GP 23 al terzo posto nella seconda sessione di prove, a soli 0,295 secondi dal miglior tempo di Brad Binder (KTM).

"Sono soddisfatto della giornata di lavoro. Sia il mio ritmo di gara che le mie prestazioni su un giro sono buone. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui devo migliorare per essere competitivo in qualifica", ha sintetizzato il quinto pilota del Campionato del Mondo.

Il compagno di squadra Viñales ha concluso la giornata con l'ottavo tempo, quasi 2,5 decimi di secondo più lento di Espargaró. Con alcuni giri veloci cancellati a causa delle bandiere gialle, lo spagnolo guarda a sabato con fiducia. "Se si guardano i tempi, tutti i piloti sono stati estremamente forti. Quindi credo che con un po' di lavoro potrò arrivare ancora più avanti". Venerdì, infatti, tre piloti hanno battuto il precedente record sul giro di tutti i tempi, stabilito da Jorge Lorenzo nel 2015 con 1:43.790 min.

Anche Viñales è stato impegnato nello sviluppo della sua Aprilia venerdì. "Il nostro piano era di testare il pacchetto aerodinamico completo. Tuttavia, questo sembra limitarci qui a Motegi. Quindi sabato torneremo a utilizzare le impostazioni standard e lavoreremo sulla messa a punto". In conclusione, nonostante la posizione sicura in Q2, il 28enne ha sottolineato: "Per essere pienamente soddisfatto, mi mancano ancora due decimi di secondo".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21° Rins, Honda, + 2.395

Moto2, Motegi, tempi combinati dopo le FP2 (29.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2° Canet, Kalex, + 0,037 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,150

4° Acosta, Kalex, + 0,221

5° Ogura, Kalex, + 0,408

6° Ramirez, Kalex, + 0,422

7° Salac, Kalex, + 0,529

8° Gonzalez, Kalex, + 0,617

9° Foggia, Kalex, + 0,629

10° Guevara, Kalex, + 0,668

11° Arenas, Kalex, + 0,686

12° Roberts, Kalex, + 0,699

13° Dixon, Kalex, + 0,825

14° Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Inoltre:

18° Arbolino, Kalex, + 1,018