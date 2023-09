Aleix Espargaró em P3 apesar do "plano de testes pormenorizado".

As estrelas de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, dedicaram o GP do Japão de sexta-feira a testar as suas RS-GP 23, mas mesmo assim ambos os espanhóis conseguiram terminar no top-10.

Depois de um dececionante GP da Índia, o Grande Prémio do Japão começou de forma encorajadora para a equipa de fábrica da Aprilia. Tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales conseguiram entrar no top-10 na sexta-feira, nos 4,8 quilómetros do Mobility Resort Motegi, e assim entrar na Qualificação 2.

No entanto, foi o ponta de lança da Aprilia, Espargaró, que manteve as bandeiras da equipa hasteadas no final do dia. O espanhol de 34 anos tinha conseguido apenas o 17º lugar na primeira sessão de treinos livres, mas não deixou que isso o desanimasse: "Tínhamos preparado um plano de testes muito detalhado para a primeira sessão. Experimentei várias afinações, mas acabei por voltar à minha afinação habitual." Espargaró catapultou o seu RS-GP 23 para o terceiro lugar na segunda sessão de treinos livres, a apenas 0,295 segundos da melhor marca de Brad Binder (KTM).

"Estou contente com o nosso dia de trabalho. Tanto o meu ritmo de corrida como o meu desempenho numa volta são bons. Ainda assim, há algumas áreas em que preciso de melhorar para ser competitivo na qualificação", resumiu o quinto classificado do Campeonato do Mundo.

O companheiro de equipa Viñales terminou o dia com o oitavo melhor tempo, quase 2,5 décimos de segundo mais lento que Espargaró. Com algumas voltas rápidas canceladas devido a bandeiras amarelas, o espanhol está a encarar o sábado com confiança. "Se olharmos para os tempos, todos os pilotos estavam extremamente fortes. Por isso, penso que com um pouco de trabalho posso ficar ainda mais na frente." De facto, na sexta-feira, três pilotos bateram o anterior recorde de volta de todos os tempos, estabelecido por Jorge Lorenzo em 2015 com 1:43.790 min.

Viñales também esteve ocupado a desenvolver a sua Aprilia na sexta-feira. "O nosso plano era testar o pacote aerodinâmico completo. No entanto, isso parece limitar-nos aqui em Motegi. Por isso, no sábado vamos voltar a usar as configurações padrão e trabalhar na afinação." Em conclusão, apesar da posição segura do piloto de 28 anos na Q2, ele enfatizou: "Para eu estar totalmente satisfeito, ainda me faltam dois décimos de segundo."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, tempos combinados após FP2 (29.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:50.396 min.

2º Canet, Kalex, + 0,037 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,150

4º Acosta, Kalex, + 0,221

5º Ogura, Kalex, + 0,408

6º Ramirez, Kalex, + 0,422

7º Salac, Kalex, + 0,529

8º Gonzalez, Kalex, + 0,617

9º Foggia, Kalex, + 0,629

10º Guevara, Kalex, + 0,668

11º Arenas, Kalex, + 0,686

12º Roberts, Kalex, + 0.699

13º Dixon, Kalex, + 0,825

14º Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Também:

18º Arbolino, Kalex, + 1.018