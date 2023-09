Fabio Quartararo (Yamaha/13º): Una extraña caída

Fabio Quartararo ha sido P13 con su Yamaha en el primer día de entrenamientos de MotoGP en Motegi tras caerse en la rápida curva 6 durante la persecución de tiempos. Con una diferencia de un segundo, la clasificación directa para la Q2 no era un problema para el Campeón del Mundo de 2021.

Es más, el francés no estaba muy lejos de su compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, y del piloto probador de Yamaha, el británico Cal Crutchlow, que a su vez estaba a sólo unas centésimas de "Franky".

"El cuello y el pie ya me duelen bastante, pero podría ser mucho peor", informó Quartararo tras el segundo entrenamiento. "Hemos tenido un problema con el freno. La rueda delantera, cuando subía en el caballito, no se comportaba como de costumbre. No giraba y luego se bloqueó completamente al tocar de nuevo el suelo antes de la curva 5 y se me hundió la parte delantera."

El incidente no es en absoluto el mayor problema para el hombre del sur de Francia. "Siempre es lo mismo. El ritmo es bueno. Si llevamos neumáticos nuevos mejoramos tres o cuatro décimas, pero Binder y los demás van un segundo más rápido con ellos. No tenemos potencia para hacer tiempos más rápidos. Es una verdadera lástima, sé que puedo luchar por posiciones mucho mejores. Pero esta es la situación ahora", suspiraba el piloto oficial de Yamaha.

"Una caída nunca es buena, especialmente cuando ocurre en una curva tan rápida. Tenemos que entender el problema ahora", sostenía Quartararo, que lamenta la entrada directa en la Q2: "Es una verdadera lástima que no estemos entre los 10 primeros. Creo que podría haber mejorado unas tres décimas, entonces habría estado realmente cerca de la Q2. Pero por desgracia no he podido lograrlo".

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395