Fabio Quartararo (Yamaha/13e) : Un crash étrange

Fabio Quartararo s'est classé 13e sur sa Yamaha lors de la première journée d'entraînement du MotoGP à Motegi, après avoir chuté dans le virage 6 rapide lors de la chasse aux temps. Avec une seconde de retard, la qualification directe pour la Q2 n'était donc pas d'actualité pour le champion du monde 2021.

De plus, le Français n'était pas loin devant son coéquipier italien sortant Franco Morbidelli et le pilote d'essai britannique de Yamaha Cal Crutchlow, qui n'a pour sa part perdu que quelques centièmes sur "Franky".

"J'ai déjà pas mal mal mal au cou et au pied, mais ça pourrait être bien pire", rapportait Quartararo après la deuxième séance d'essais. "Nous avons eu un problème avec le frein. La roue avant, lorsqu'elle s'est levée lors du wheeling, ne s'est pas comportée comme d'habitude. Elle n'a pas tourné, puis s'est complètement bloquée lorsqu'elle a de nouveau touché le sol avant le virage 5, et l'avant s'est replié sur moi".

Cet incident n'est pas du tout le plus gros chantier de l'homme du sud de la France. "C'est toujours la même chose. Le rythme est bon. Quand on prend des pneus neufs, on améliore de trois ou quatre dixièmes, mais Binder et les autres gars roulent une seconde plus vite avec. Nous n'avons pas la puissance nécessaire pour faire des temps plus rapides. C'est vraiment dommage - je sais que je peux me battre pour de bien meilleures positions. Mais c'est la situation actuelle", soupirait le pilote officiel Yamaha.

"Un crash n'est jamais bon, surtout quand il se produit dans un virage aussi rapide. Nous devons comprendre le problème maintenant", a déclaré Quartararo, qui regrette son entrée directe en Q2 : "C'est vraiment dommage de ne pas être dans le top 10. Je pense que j'aurais pu progresser encore d'environ trois dixièmes, ce qui m'aurait vraiment permis d'être très proche de la Q2. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395