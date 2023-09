Fabio Quartararo (Yamaha/13°): Una strana caduta

Fabio Quartararo ha chiuso in P13 con la sua Yamaha il primo giorno di prove della MotoGP a Motegi, dopo essere caduto alla veloce curva 6 durante la caccia al tempo. Con un distacco di un secondo, la qualificazione diretta alla Q2 non era un problema per il Campione del Mondo 2021.

Inoltre, il francese non era lontano dal suo compagno di squadra italiano uscente Franco Morbidelli e dal collaudatore britannico della Yamaha Cal Crutchlow, che a sua volta era a pochi centesimi da "Franky".

"Il collo e il piede mi fanno già parecchio male, ma potrebbe andare molto peggio", ha riferito Quartararo dopo le seconde prove. "Abbiamo avuto un problema con il freno. La ruota anteriore, quando è salita nell'impennata, non si è comportata come al solito. Non ha girato e poi si è bloccata completamente quando ha toccato di nuovo terra prima della curva 5 e il mio anteriore è crollato".

L'incidente non è affatto il problema principale per l'uomo del sud della Francia. "È sempre lo stesso. Il ritmo è buono. Se prendiamo le gomme nuove miglioriamo di tre o quattro decimi, ma Binder e gli altri ragazzi sono più veloci di un secondo. Non abbiamo la potenza per fare tempi più veloci. È un vero peccato: so di poter lottare per posizioni migliori. Ma questa è la situazione attuale", ha sospirato il pilota della Yamaha.

"Una caduta non è mai positiva, soprattutto se avviene in una curva così veloce. Ora dobbiamo capire il problema", ha dichiarato Quartararo, che è in lutto per l'ingresso diretto in Q2: "È un vero peccato non essere nella top-10. Credo che avrei potuto migliorare di circa un paio di posizioni. Credo che avrei potuto migliorare di circa tre decimi e sarei stato molto vicino alla Q2. Ma purtroppo non ci sono riuscito".

