Fabio Quartararo (Yamaha/13º): Um acidente estranho

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, foi forçado a ir ao chão no primeiro dia de treinos em Motegi devido a um estranho problema com a roda dianteira, deixando-o com nódoas negras dolorosas.

Fabio Quartararo foi P13 com a sua Yamaha no primeiro dia de treinos de MotoGP em Motegi, depois de ter caído na rápida Curva 6 durante a perseguição ao tempo. Com uma diferença de um segundo, a qualificação direta para a Q2 não foi um problema para o Campeão do Mundo de 2021.

Além disso, o francês não ficou muito à frente do seu companheiro de equipa italiano Franco Morbidelli e do piloto de testes britânico da Yamaha Cal Crutchlow, que por sua vez ficou apenas alguns centésimos atrás de "Franky".

"O pescoço e o pé já me estão a doer bastante, mas podia ser muito pior," relatou Quartararo após o segundo treino. "Tivemos um problema com o travão. A roda da frente, quando subiu no wheelie, não se comportou como habitualmente. Não virou e depois bloqueou completamente quando voltou a tocar no chão antes da curva 5 e a minha frente caiu."

O incidente não é, de todo, o maior problema para o homem do sul de França. "É sempre a mesma coisa. O ritmo é bom. Se usarmos pneus novos, melhoramos três ou quatro décimos, mas o Binder e os outros tipos são um segundo mais rápidos com eles. Não temos a potência para fazer tempos mais rápidos. É realmente uma pena - sei que posso lutar por posições muito melhores. Mas esta é a situação atual," suspirou o piloto da Yamaha de fábrica.

"Uma queda nunca é boa, especialmente quando acontece numa curva tão rápida. Temos de compreender o problema agora", afirmou Quartararo, que lamenta a entrada direta na Q2: "É uma verdadeira pena não estarmos no top-10. Penso que poderia ter melhorado cerca de três décimos e estaria muito perto da Q2. Mas infelizmente não consegui".

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395