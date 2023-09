Fabio Di Giannantonio (6e) : Un signe de vie trop tardif ?

Lors des essais du vendredi sur le Motegi Twin Circuit, il est rapidement apparu que Fabio Di Giannantonio avait de grandes ambitions. Il a été le premier pilote à passer sous la barre des 1'44'' à huit minutes de la fin de l'entraînement et s'est qualifié de manière souveraine pour la Q2. "Je suis super content. C'est exactement ce que nous avions prévu. La qualification assurée pour la Q2. Je n'ai jamais réussi à le faire lors des dernières courses, à une exception près".

Le jeune Romain avait certainement en tête la déclaration du team manager de Gresini, Michele Masini, qui avait laissé entendre lors du GP de Spielberg que l'on voulait donner à "Diggia" encore deux ou trois Grand Prix pour montrer de quoi il est capable. Ce délai a expiré avec le GP du Japon et l'avenir du vice-champion du monde Moto3 2018 semble plus incertain que jamais.

Et ce, bien qu'il fasse en fait partie de la famille au sein de l'équipe Gresini. En 2015 déjà, il avait pris le départ en Moto3 pour l'équipe de Fausto Gresini, décédé en 2021. Après un bref passage chez SpeedUp, il est revenu chez Gresini en MotoGP, où il pilote pour la deuxième année la Demosedici GP22 de l'année dernière.

Mais souvent pas assez vite. "Nous sommes repartis de zéro cette saison. Nous construisons par petites étapes. Je dois construire un bon feeling avec la moto et ensuite, à mon tour, mieux comprendre les réactions de la moto à ce que je ressens. Nous devons combiner le talent et le travail".

Cela vaut désormais aussi pour la préparation de la Q2 de samedi. "Nous voulons y faire bonne figure", explique l'actuel 17e du championnat du monde, "en fait, le vendredi est vraiment une grande motivation pour cela. J'ai pu gagner deux fois sur le time attack et je me suis senti très en confiance. Même si je souffre encore beaucoup et que je vais probablement avoir besoin d'analgésiques puissants pour le sprint et la course", a noté Diggia, faisant ainsi référence à la blessure à l'épaule qu'il a subie lors de sa chute à Misano.

Résultats des essais libres MotoGP, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395