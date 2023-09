Fabio Di Giannantonio (6°): Segnali di vita troppo tardivi?

Nelle prove del venerdì sul Twin Circuit di Motegi, è apparso subito chiaro che Fabio Di Giannantonio aveva il suo bel da fare. È stato il primo pilota a rimanere sotto l'1:44 min. nelle prove a otto minuti dalla fine e si è qualificato con fiducia per la Q2. "Sono molto contento. È esattamente quello che avevamo previsto. La qualificazione sicura per la Q2. Non ci sono mai riuscito nelle ultime gare, con una sola eccezione".

Il giovane romano aveva sicuramente in mente le dichiarazioni del team manager di Gresini Michele Masini, che in occasione del GP di Spielberg aveva annunciato di voler concedere a "Diggia" altri due o tre Gran Premi per dimostrare quello che sa fare. Quella scadenza è passata con il GP del Giappone e il futuro del vicecampione 2018 della Moto3 sembra più incerto che mai.

E questo nonostante il fatto che faccia parte della famiglia del team Gresini. Già nel 2015 ha gareggiato in Moto3 per il team di Fausto Gresini, scomparso nel 2021. Dopo una breve apparizione come ospite a SpeedUp, è tornato a Gresini in MotoGP, dove ora guida la Demosedici GP22 dello scorso anno, al suo secondo anno di vita.

Spesso, però, non è abbastanza veloce. "Anche questa stagione siamo partiti da zero. Stiamo crescendo a piccoli passi. Ho bisogno di creare un buon feeling con la moto e poi a mia volta capire meglio il feedback della moto rispetto a ciò che sento. Dobbiamo combinare talento e lavoro".

Questo vale anche per la preparazione della Q2 di sabato. "Vogliamo fare una buona figura", ha detto l'attuale WRC-17. "In realtà, il venerdì è una grande motivazione per questo. Sono riuscito a guadagnare due volte nel Time Attack e mi sono sentito molto sicuro. Anche se ho ancora molto dolore e probabilmente avrò bisogno di forti antidolorifici per lo sprint e la gara", ha sottolineato Diggia, riferendosi all'infortunio alla spalla riportato nell'incidente di Misano.

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395