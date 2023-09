Fabio Di Giannantonio (6.º): Sinais de vida demasiado tarde?

Fabio Di Giannantonio qualificou-se com segurança para a Q2 no sábado em Motegi. No entanto, parece questionável se os sinais de vida nas últimas corridas serão suficientes para garantir o seu lugar na equipa Gresini.

Nos treinos de sexta-feira no Circuito Duplo de Motegi, rapidamente se tornou claro que Fabio Di Giannantonio tinha o seu trabalho facilitado. Ele foi o primeiro piloto a ficar abaixo de 1:44 min. nos treinos, oito minutos antes do final, e qualificou-se com confiança para a Q2. "Estou super feliz. Era exatamente o que tínhamos planeado. A qualificação segura para a Q2. Nunca consegui isso nas últimas corridas, com uma exceção."

O jovem romano tinha certamente em mente as declarações do chefe de equipa da Gresini, Michele Masini, que tinha anunciado, por ocasião do GP de Spielberg, que queriam dar a "Diggia" mais dois ou três Grandes Prémios para mostrar o que podia fazer. Esse prazo já passou com o GP do Japão e o futuro do vice-campeão de Moto3 de 2018 parece mais incerto do que nunca.

E isto apesar do facto de ele fazer parte da família da equipa Gresini. Em 2015, competiu na Moto3 pela equipa de Fausto Gresini, que morreu em 2021. Depois de uma curta participação no SpeedUp, regressou à Gresini no MotoGP, onde agora pilota a Demosedici GP22 do ano passado, no seu segundo ano.

Mas muitas vezes não é suficientemente rápido. "Começámos novamente do zero esta época. Estamos a crescer em pequenos passos. Preciso de criar uma boa sensação com a moto e, por sua vez, compreender melhor o feedback da moto em relação ao que sinto. Precisamos de combinar talento e trabalho".

Isto aplica-se agora à preparação para a Q2 de sábado. "Queremos ter um bom desempenho", disse o atual WRC-17. "Na verdade, sexta-feira é uma grande motivação para isso. Consegui ganhar duas vezes no contrarrelógio e senti-me muito confiante. No entanto, ainda tenho muitas dores e provavelmente vou precisar de analgésicos fortes para o sprint e para a corrida", observou Diggia, referindo-se à lesão no ombro que sofreu no acidente de Misano.

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029sec

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395