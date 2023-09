Pol Espargaró (9°): Non vedo l'ora di vedere gli aggiornamenti della KTM.

Il primo giorno di prove del GP del Giappone ha portato gioia e allegria a Pol Espargaró. Da un lato, si è qualificato direttamente per la Q2. Dall'altro, è stato entusiasta delle prestazioni di Brad Binder.

Il team GASGAS Factory Racing Tech3 non dispone ancora delle ultime parti e degli aggiornamenti provenienti dall'Austria. "Il motivo per cui oggi ho dovuto correre con il mio vecchio pacchetto aerodinamico, ad esempio, è colpa mia. Ho rotto quello nuovo nell'ultima caduta", ha spiegato Pol Espargaró (32), che si è assunto la responsabilità di questo malus.

Anche laprestazione dell'asso della KTM Brad Binder sulla RC16 di venerdì è stata seguita con grande interesse dal team di Espargaró. "Ovviamente non vedo l'ora di ricevere le ultime parti dalla fabbrica - sia la nuova aerodinamica che la carenatura, ma soprattutto sono entusiasta di provare il telaio in carbonio", ha sottolineato il Campione del Mondo Moto2 2013, "anche se ovviamente è difficile giudicare il contributo del nuovo telaio al miglior tempo di Brad".

"Il grande vantaggio per noi in futuro sarà anche quello di avere più dati per confrontare ciò che funziona meglio o peggio. Al momento la mia moto è ancora un po' lontana da quelle di serie, ma le cose cambieranno", ha detto il 280 volte partecipante al GP, guardando con ottimismo al futuro.

Il più giovane dei due fratelli Espargaró è ottimista per il resto del fine settimana al Mobility Resort di Motegi: "Possiamo affrontare le prime prove del sabato con calma e provare alcune modifiche in tranquillità. Ci assicuriamo almeno la dodicesima posizione in griglia".

Dal punto di vista fisico, il 15 volte vincitore di un GP può tornare a stare bene dopo la lunga convalescenza seguita al brutto incidente dell'apertura della stagione a Portimão. "Non voglio lamentarmi. In India sentivo ancora qualcosa nelle condizioni difficili. Qui sta andando bene. Riesco a tenere il passo dei ragazzi. I miei tempi lo dimostrano".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395