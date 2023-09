Pol Espargaró (9º): Ansioso pelas actualizações da KTM

O primeiro dia de treinos para o GP do Japão trouxe alegria e animação a Pol Espargaró. Por um lado, qualificou-se diretamente para a Q2. Por outro lado, ficou entusiasmado com o desempenho de Brad Binder.

A equipa GASGAS Factory Racing Tech3 ainda não tem as últimas peças e actualizações da Áustria. "A razão pela qual ainda tive de rodar com o meu antigo pacote aerodinâmico hoje, por exemplo, é culpa minha. Parti o novo na última queda", Pol Espargaró (32) assumiu a responsabilidade parcial por este erro.

Omelhor desempenho de Brad Binder, um dos ases da KTM, na RC16, na sexta-feira, também foi seguido com grande interesse pela equipa de Espargaró. "Estou obviamente ansioso por receber as últimas peças da fábrica - tanto o novo aero como a carenagem, mas acima de tudo estou entusiasmado por experimentar o chassis de carbono," sublinhou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013. "Embora, claro, seja difícil avaliar a contribuição do novo chassis para o melhor tempo do Brad."

"A grande vantagem para nós no futuro será também o facto de termos mais dados para comparar o que funciona melhor ou pior. Neste momento a minha moto ainda está um pouco longe das motos de fábrica, mas isso vai mudar," disse o piloto com 280 participações em GPs, olhando com otimismo para o futuro.

O mais novo dos dois irmãos Espargaró está otimista em relação ao resto do fim de semana no Mobility Resort Motegi: "Podemos ter uma abordagem relaxada ao primeiro treino de sábado e experimentar algumas modificações em paz. Temos a garantia de pelo menos o décimo segundo lugar na grelha".

Fisicamente, o 15 vezes vencedor de GPs pode manter-se bem após a longa convalescença que se seguiu ao grave acidente na abertura da época em Portimão. "Não me quero queixar. Na Índia ainda estava a sentir alguma coisa nas condições difíceis. Aqui está a correr bem. Consigo acompanhar a malta. Os meus tempos provam-no."

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395