Alex Rins (LCR-Honda) abandonó: Dolor punzante

El 17 de abril, Alex Rins había saltado a los titulares de todo el mundo al ganar sensacionalmente el Gran Premio de Texas con su LCR Honda. Apenas 8 semanas después, se estrelló con vehemencia durante una maniobra fallida de adelantamiento en la carrera al sprint de Mugello, el 10 de junio, que se saldó con una doble fractura de tibia y peroné derechos.

Tras dos operaciones y tres meses y medio de convalecencia, el español de 27 años volvió a subirse a su RC213V por primera vez en Motegi. Pero el intento de reaparición en el Gran Premio de Japón se convirtió en un camino de sufrimiento: El viernes por la mañana, Rins era el último piloto por detrás, a 2,4 segundos. El dolor era todavía soportable en ese momento, la pierna fue tratada con bolsas de hielo durante el almuerzo. Rins hizo nuevos intentos de rodar por la tarde, pero sólo pudo dar cuatro vueltas y se quedó aún más rezagado respecto al nuevo líder Brad Binder, a 3,7 segundos, y entonces trazó una línea.

"Mi médico me advirtió antes de salir que no siguiera pilotando si me dolía mucho, porque las fracturas aún no están completamente curadas y una sobrecarga podría poner en peligro los progresos realizados hasta ahora, junto con la placa y los tornillos que me pusieron", explicó Rins. "Especialmente en las curvas rápidas de derechas, en las zonas de frenada de las curvas 5 y 6, donde tengo que controlar el peso de la moto con la pierna, el dolor era agudo".

Mientras Stefan Bradl se hace cargo de la moto a partir del sábado, Rins se dirige a casa para continuar su rehabilitación y se espera que haga su próximo intento de reaparición en el GP de Indonesia dentro de quince días.

"Probar a pilotar mi moto de MotoGP aquí y no poder continuar forma parte de la convalecencia. Era uno de los escenarios posibles", Rins no se dejó abatir por ello. "Pero en general he notado una gran mejoría respecto a hace un mes, así que quiero volver a competir en la próxima carrera y volver a evaluar cómo estoy y si puedo pilotar".

Resultados clasificación MotoGP, Motegi (29 Sep):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395