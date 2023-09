Alex Rins (LCR-Honda) abandonne : une douleur lancinante

Le 17 avril, Alex Rins avait fait la une des journaux du monde entier en remportant de manière sensationnelle le Grand Prix du Texas au guidon de sa Honda LCR. Moins de huit semaines plus tard, c'était la chute avec un highsider véhément lors d'une manœuvre de dépassement ratée dans la course de sprint du Mugello le 10 juin, qui s'est soldée par une double fracture du tibia et du péroné droits.

Après deux opérations et trois mois et demi de convalescence, l'Espagnol de 27 ans est remonté pour la première fois en selle sur sa RC213V à Motegi. Mais sa tentative de retour au Grand Prix du Japon s'est transformée en calvaire : vendredi matin, Rins était le dernier à rouler, avec un retard de 2,4 secondes. Les douleurs étaient encore supportables à ce moment-là, la jambe a été traitée à midi avec des packs de glace. L'après-midi, Rins a continué à rouler, mais il n'a pu boucler que quatre tours et a encore reculé par rapport au nouveau leader Brad Binder, à 3,7 secondes, avant de tirer un trait.

"Avant de partir, mon médecin m'a conseillé de ne pas continuer à rouler si cela faisait très mal, car les fractures ne sont pas encore complètement guéries et une surcharge pourrait mettre en péril les progrès réalisés jusqu'à présent en matière de guérison, avec la plaque et les vis posées", a expliqué Rins. "C'est surtout dans les virages rapides à droite, dans les zones de freinage des virages 5 et 6, où je dois contrôler le poids de la moto avec la jambe, que la douleur était lancinante".

Alors que Stefan Bradl reprendra la moto à partir de samedi, Rins s'apprête à rentrer chez lui pour poursuivre sa rééducation et probablement tenter un nouveau come-back dans deux semaines lors du GP d'Indonésie.

"Essayer de rouler ici avec ma moto MotoGP et ne pas pouvoir continuer fait partie de la convalescence. C'était l'un des scénarios possibles", a déclaré Rins sans se laisser abattre. "Mais dans l'ensemble, j'ai constaté une énorme amélioration par rapport à il y a un mois, c'est pourquoi je veux revenir à la prochaine course pour évaluer à nouveau comment je me sens et si je peux rouler".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395