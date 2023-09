Alex Rins (LCR-Honda) si è arreso: dolore pungente

Il 17 aprile, Alex Rins aveva fatto notizia in tutto il mondo vincendo clamorosamente il Gran Premio del Texas con la sua Honda LCR. Appena 8 settimane dopo, l'incidente è seguito da un veemente highsider durante una manovra di sorpasso fallita nella gara sprint del Mugello il 10 giugno, che si è concluso con una doppia frattura della tibia e del perone destro.

Dopo due operazioni e tre mesi e mezzo di convalescenza, il 27enne spagnolo è tornato in sella alla sua RC213V per la prima volta a Motegi. Ma il tentativo di rientro al Gran Premio del Giappone si è trasformato in un percorso di sofferenza: venerdì mattina, Rins era l'ultimo pilota, con un ritardo di 2,4 secondi. Il dolore era ancora sopportabile a questo punto, la gamba è stata trattata con impacchi di ghiaccio durante il pranzo. Rins ha poi fatto altri tentativi di pedalare nel pomeriggio, ma è riuscito a fare solo quattro giri ed è sceso ancora di più dietro al nuovo leader Brad Binder, a 3,7 secondi, per poi tirare le somme.

"Il mio medico mi ha avvertito prima di partire di non continuare a guidare se mi faceva molto male, perché le fratture non sono ancora completamente guarite e un sovraccarico potrebbe compromettere i progressi di guarigione fatti finora, insieme alla placca e alle viti che sono state inserite", ha spiegato Rins. "Soprattutto nelle curve veloci a destra, nelle zone di frenata delle curve 5 e 6, dove devo controllare il peso della moto con la gamba, il dolore era forte".

Mentre Stefan Bradl prenderà in mano la moto da sabato, Rins tornerà a casa per continuare la sua riabilitazione e dovrebbe fare il suo prossimo tentativo di rientro al GP d'Indonesia tra quindici giorni.

"Provare a guidare la mia MotoGP qui e non poter continuare fa parte della convalescenza. Era uno dei possibili scenari", non si è lasciato abbattere. "Ma nel complesso ho notato un enorme miglioramento rispetto a un mese fa, quindi voglio gareggiare di nuovo alla prossima gara e rivalutare come sto andando e se posso guidare".

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29 settembre):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395