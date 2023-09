Alex Rins (LCR-Honda) desistiu: Dor aguda

A 17 de abril, Alex Rins tinha feito manchetes em todo o mundo quando ganhou de forma sensacional o Grande Prémio do Texas com a sua LCR Honda. Apenas 8 semanas mais tarde, seguiu-se o acidente com uma forte queda durante uma manobra de ultrapassagem falhada na corrida de sprint em Mugello, a 10 de junho, que terminou com uma dupla fratura da tíbia e do perónio direitos.

Após duas operações e três meses e meio de convalescença, o espanhol de 27 anos voltou a sentar-se ao volante da sua RC213V pela primeira vez em Motegi. Mas a tentativa de regresso ao Grande Prémio do Japão transformou-se num caminho de sofrimento: na sexta-feira de manhã, Rins era o último piloto a ficar para trás, com 2,4 segundos de atraso. Nesta altura, as dores ainda eram suportáveis e a perna foi tratada com sacos de gelo durante o almoço. Rins fez novas tentativas de pedalar durante a tarde, mas apenas conseguiu efetuar quatro voltas e ficou ainda mais atrás do novo líder Brad Binder, a 3,7 segundos, tendo então traçado um limite.

"O meu médico avisou-me antes de partir para não continuar a rodar se me doesse muito, porque as fracturas ainda não estão completamente curadas e uma sobrecarga poderia pôr em risco o progresso de cura feito até agora, juntamente com a placa e os parafusos que foram colocados", explicou Rins. "Especialmente nas curvas rápidas à direita, nas zonas de travagem das curvas 5 e 6, onde tenho de controlar o peso da moto com a minha perna, a dor era aguda."

Enquanto Stefan Bradl assume o comando da moto a partir de sábado, Rins vai para casa para continuar a sua reabilitação e espera-se que faça a sua próxima tentativa de regresso no GP da Indonésia dentro de duas semanas.

"Tentar pilotar a minha moto de MotoGP aqui e não ser capaz de continuar faz parte da convalescença. Era um dos cenários possíveis," Rins não se deixou abater. "Mas, no geral, notei uma enorme melhoria em comparação com um mês atrás, então quero competir novamente na próxima corrida e reavaliar como estou indo e se posso correr."

