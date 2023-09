Joan Mir (Honda/12º): Choque con el prototipo 2024

Cuando Marc Márquez ya había decidido que no quería seguir probando el nuevo chasis, su compañero de equipo Joan Mir tuvo el honor de pilotar el prototipo para 2024 a primera hora del viernes. Pero en la vuelta 9, el español ya estaba tirado en la grava con él.

"La caída de esta mañana complicó un poco nuestro plan", señaló el Campeón del Mundo de 2020. "Estábamos en la segunda salida con el prototipo. Ha sido un accidente extraño, una pena. Luego, por la tarde, quería encontrar una puesta a punto adecuada en mi moto para clasificarme para la Q2, en lugar de probar motos cuando llega la Q2."



Mir finalmente no pudo acceder directamente a la Q2 el viernes por la tarde, terminando duodécimo por 0.167seg.

Mir aclaró: "No estoy contento con nuestra puesta a punto en este momento. Tengo problemas para frenar la moto. Pero no debería ser así, porque normalmente podemos recuperar terreno en este aspecto. Las sensaciones no eran fantásticas. Hemos dado un paso adelante en la segunda sesión, pero no ha sido suficiente. Tenemos que ir en una dirección diferente para poder decelerar un poco antes y coger un poco más de velocidad en la curva. Es una pena que no hayamos entrado en la Q2, pero lo he intentado todo".

Sobre el plan para el sábado, Mir dice: "Quizás probemos de nuevo la moto prototipo. Tenemos que comprobarlo todo antes con los datos y ver qué ha pasado. No tenemos mucho tiempo porque se acerca la calificación, pero podría ser que lo probáramos. Tenemos que tener una moto que funcione".

"Podría haber mejorado un poco mi tiempo hoy por la mañana, pero es extraño caerse enseguida en la FP1. Mis sensaciones con la moto tampoco eran buenas. Creo que tenemos que equilibrar la moto un poco diferente para ser competitivos", dijo Mir.

Resultados clasificación MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395