Joan Mir (Honda/12e) : Crash avec le prototype 2024

Le pilote officiel Repsol Honda Joan Mir n'est pas allé très loin vendredi matin à Motegi avec le prototype RC213V pour 2024 et a ensuite parlé des insuffisances de Honda.

Après que Marc Márquez ait décidé de ne plus tester le nouveau châssis, c'est son coéquipier Joan Mir qui a eu l'honneur de piloter le prototype 2024 vendredi matin. Mais l'Espagnol s'est couché dans le bac à gravier dès le 9e tour.

"Le crash de ce matin a rendu notre plan un peu plus compliqué", a constaté le champion du monde 2020. "Nous étions dans la deuxième sortie avec le prototype. C'était un crash étrange, c'était dommage. Ensuite, l'après-midi, je voulais trouver un réglage adapté sur ma moto pour me qualifier pour la Q2, plutôt que d'essayer des motos quand il s'agit de la Q2".



Vendredi après-midi, Mir a finalement manqué l'accès direct à la Q2 en se classant douzième pour 0,167 seconde.

Mir a été clair : "Je ne suis pas heureux avec notre set-up en ce moment. J'ai du mal à freiner la moto. Cela ne devrait pourtant pas être le cas, car c'est normalement dans cette zone que nous pouvons gagner du terrain. Le feeling n'était pas fantastique. D'accord, nous avons fait un pas en avant pour la deuxième séance d'essais, mais ce n'était pas suffisant. Nous devons aller dans une autre direction pour pouvoir décélérer un peu plus tôt et prendre un peu plus de vitesse dans les virages. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à passer en Q2, mais j'ai tout essayé".

Concernant le plan pour samedi, Mir déclare : "Nous allons peut-être tester à nouveau la moto prototype. Nous devons tout vérifier avant à l'aide des données et voir ce qui s'est passé. Nous n'avons pas non plus beaucoup de temps, car les qualifications arrivent tout de suite, mais il se peut que nous essayions. Nous devons avoir une moto qui fonctionne".

"J'ai peut-être amélioré un peu mon temps ce matin, mais c'est étrange de chuter dès la FP1. Mon feeling avec la moto n'était pas génial non plus. Je pense que nous devons équilibrer la moto un peu différemment pour être compétitifs", a déclaré Mir.

