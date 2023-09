Joan Mir (Honda/12°): Incidente con il prototipo 2024

Il pilota ufficiale Repsol Honda Joan Mir non ha fatto molta strada con il prototipo RC213V 2024 a Motegi venerdì mattina e ha parlato in seguito delle carenze della Honda.

Dopo che Marc Márquez aveva già deciso di non voler provare ulteriormente il nuovo telaio, il suo compagno di squadra Joan Mir ha avuto l'onore di guidare il prototipo per il 2024 all'inizio del venerdì. Ma al nono giro lo spagnolo era già nella ghiaia.

"L'incidente di questa mattina ha reso il nostro piano un po' più complicato", ha osservato il campione del mondo 2020. "Eravamo nella seconda uscita con il prototipo. È stato un incidente strano, un vero peccato. Poi nel pomeriggio volevo trovare un assetto adatto alla mia moto per qualificarmi per la Q2, invece di provare le moto quando si arriva alla Q2".



Alla fine Mir ha mancato l'ammissione diretta alla Q2 di venerdì pomeriggio, finendo dodicesimo per 0,167 secondi.

Mir ha chiarito: "Al momento non sono contento del nostro assetto. Ho problemi a frenare la moto. Ma non dovrebbe essere così, perché di solito possiamo recuperare terreno in questo settore. Il feeling non era fantastico. Ok, abbiamo fatto un passo avanti nelle seconde prove, ma non è stato sufficiente. Dobbiamo andare in una direzione diversa, in modo da poter decelerare un po' prima e prendere un po' più di velocità in curva. È un peccato non essere riusciti a entrare in Q2, ma ho provato di tutto".

Per quanto riguarda il piano per sabato, Mir dice: "Forse proveremo di nuovo la moto prototipo. Dobbiamo controllare tutto prima con i dati e vedere cosa è successo. Non abbiamo molto tempo perché le qualifiche sono alle porte, ma potrebbe essere che la proveremo. Dobbiamo avere una moto che funzioni".

"Oggi avrei potuto migliorare un po' il mio tempo al mattino, ma è strano cadere subito nelle FP1. Anche il mio feeling con la moto non era dei migliori. Penso che dobbiamo bilanciare la moto in modo diverso per essere competitivi", ha detto Mir.

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395