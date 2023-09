Joan Mir (Honda/12º): Acidente com o protótipo de 2024

O piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, não foi muito longe com o protótipo 2024 RC213V em Motegi na manhã de sexta-feira e falou depois sobre as deficiências da Honda.

Depois de Marc Márquez ter decidido que não queria continuar a testar o novo chassis, o seu companheiro de equipa Joan Mir teve a honra de conduzir o protótipo para 2024 no início da sexta-feira. Mas na nona volta, o espanhol já estava deitado na gravilha com o chassis.

"O acidente desta manhã tornou o nosso plano um pouco mais complicado", observou o Campeão do Mundo de 2020. "Estávamos na segunda saída com o protótipo. Foi um acidente estranho, foi uma pena. Depois, à tarde, quis encontrar uma afinação adequada na minha moto para me qualificar para a Q2, em vez de experimentar motos quando chegamos à Q2."



Mir acabou por perder a admissão direta à Q2 na tarde de sexta-feira, terminando em décimo segundo por 0,167s.

Mir esclareceu: "Não estou contente com a nossa afinação neste momento. Tenho problemas em travar a moto. Mas não devia ser assim, porque normalmente conseguimos recuperar terreno nesta área. A sensação não foi fantástica. Está bem, demos um passo em frente no segundo treino, mas não foi suficiente. Temos de ir numa direção diferente para podermos desacelerar um pouco mais cedo e ganhar um pouco mais de velocidade na curva. É uma pena não termos chegado à Q2, mas tentei tudo."

Sobre o plano para sábado, Mir diz: "Talvez voltemos a testar o protótipo da mota. Temos de verificar tudo de antemão com os dados e ver o que aconteceu. Não temos muito tempo porque a qualificação está a chegar, mas pode ser que a experimentemos. Temos de ter uma mota que funcione".

"Talvez tenha melhorado um pouco o meu tempo de manhã, mas é estranho cair logo no FP1. A minha sensação com a mota também não foi muito boa. Penso que precisamos de equilibrar a moto de forma um pouco diferente para sermos competitivos," disse Mir.

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395