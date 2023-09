Jack Miller (Red Bull KTM/10e) : Malgré une chute, le haut du panier

Les temps d'essais ont montré à quel point les équipes de MotoGP étaient préoccupées par le passage du Circuit International de Buddh à la piste vallonnée de Motegi, parsemée de deux tunnels. Lors de la FP1 du matin, Jack Miller a réalisé son meilleur tour en 1:45,902 et s'est classé huitième. L'après-midi, il a amélioré son temps de près de 1,8 seconde, mais s'est classé dixième et n'a pu accéder à la Q2 que de justesse.

"Thriller Miller" a voulu passer à la vitesse supérieure, mais il a glissé sur la roue avant et s'est retrouvé hors course. "Mon rythme était bon et j'ai voulu mettre du charbon sur le feu à la fin. J'ai freiné plus fort et plus tard à la fin des deux lignes droites, j'ai aussi pris un peu plus de vitesse dans le virage, et c'est là que c'est arrivé, dans un de ces virages où tu dois garder beaucoup de charge sur la roue avant pendant tout le rayon", a expliqué l'Australien.

"Mais je suis quand même assez content parce qu'après tout, nous sommes passés de justesse en Q2", a constaté le jeune papa. "Nous avons bien travaillé et les améliorations apportées à la moto se sont immédiatement fait sentir. Dès la première sortie des stands, j'ai eu une compréhension claire du comportement de la moto, avec plus de grip mécanique. Cela m'a un peu rappelé les sensations que j'avais eues à la fin du test de Misano lundi".

Après sa chute, Miller a eu un peu de temps pour faire un autre run, mais sa moto avec le nouveau châssis en carbone était trop endommagée. "Je suis donc remonté sur la bonne vieille moto, mais je me suis également senti à l'aise", a-t-il encore expliqué. "Elle a bien rempli son rôle et a prouvé qu'elle pouvait encore rendre de précieux services. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que nous soyons aussi dans la musique samedi et que nous puissions défier un peu les autres gars partout d'ici la fin de l'année !"

Résultats MotoGP : Essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395