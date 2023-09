Jack Miller (Red Bull KTM/10°): In testa nonostante la caduta

Jack Miller è scivolato fuori pista sulla ruota anteriore nelle prove del venerdì del GP del Giappone. Questo non ha scosso la sua fiducia per le qualifiche.

Quanto i team della MotoGP siano stati inizialmente impegnati nel passaggio dal Buddh International Circuit al tracciato collinare a due tunnel di Motegi è stato evidente dai tempi delle prove. Nelle FP1 del mattino, Jack Miller ha fatto segnare il suo giro più veloce in 1:45.902 minuti e ha conquistato l'ottavo posto. Nel pomeriggio, si è migliorato di quasi 1,8 secondi, ma è stato a un soffio dall'entrare in Q2 in decima posizione.

"Thriller Miller" voleva fare un salto di qualità, ma è scivolato dalla ruota anteriore ed è uscito dalla gara. "Il mio ritmo era buono e alla fine volevo gettare ancora un po' di brace sul fuoco. Ho frenato più forte e poi, alla fine dei due rettilinei, ho anche preso un po' più di velocità in curva, ed è stato allora che è successo, in una di quelle curve in cui devi tenere molto carico sulla ruota anteriore per tutto il raggio", ha descritto l'australiano.

"Ma sono comunque abbastanza contento perché almeno siamo entrati in Q2 per un soffio", ha sottolineato il giovane. "Abbiamo lavorato bene, i miglioramenti apportati alla moto sono stati subito evidenti. Fin dalla prima uscita dai box ho avuto una chiara percezione della maneggevolezza, con una maggiore aderenza meccanica. Mi ha ricordato un po' le sensazioni che avevo alla fine del test di Misano del lunedì".

Dopo la caduta, Miller ha avuto un po' di tempo per un altro giro, ma la moto con il nuovo telaio in carbonio era troppo danneggiata. "Sono quindi salito sulla vecchia moto, ma mi sentivo a mio agio", ha spiegato ancora. "Ha svolto bene il suo compito e ha dimostrato che può ancora fornire un servizio prezioso. Ora dobbiamo incrociare le dita per essere nella musica anche sabato e poter sfidare gli altri ragazzi un po' ovunque da qui alla fine dell'anno!".

