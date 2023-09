Jack Miller (Red Bull KTM/10º): No topo apesar da queda

O quão ocupadas as equipas de MotoGP estiveram inicialmente com a mudança do Circuito Internacional de Buddh para a pista montanhosa de Motegi, com dois túneis, foi evidente nos tempos de treinos. No FP1 da manhã, Jack Miller fez a sua volta mais rápida em 1:45.902 minutos e ficou em oitavo lugar. À tarde, melhorou quase 1,8 segundos, mas ficou a um triz de entrar na Q2 em décimo lugar.

"Thriller Miller queria acelerar um pouco mais, mas escorregou da roda dianteira e saiu da corrida. "O meu ritmo era bom e no final queria deitar mais achas para a fogueira. Travei com mais força e, mais tarde, no final das duas rectas, também levei um pouco mais de velocidade para a curva, e foi aí que aconteceu, numa daquelas curvas em que é preciso manter muita carga na roda da frente durante todo o raio", descreveu o australiano.

"Mas ainda estou razoavelmente feliz porque, pelo menos, passámos à Q2 por pouco", observou o jovem. "Trabalhámos bem, as melhorias na moto foram imediatamente perceptíveis. Desde a primeira vez que saí das boxes que percebi claramente o comportamento, com mais aderência mecânica. Fez-me lembrar um pouco a sensação que tive no final do teste de segunda-feira em Misano."

Depois da queda, Miller teve tempo para outra corrida, mas a moto com o novo chassis de carbono estava demasiado danificada. "Por isso, montei na boa e velha moto, mas também me senti confortável", explicou. "Serviu bem o seu objetivo e provou que ainda pode prestar um serviço valioso. Agora temos de fazer figas para que também estejamos na música no sábado e possamos desafiar os outros tipos um pouco por todo o lado até ao final do ano!"

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395