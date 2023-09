Stefan Bradl en Motegi: "Es una solución provisional".

Fue otro movimiento apresurado y fortuito por parte de Honda cuando Alex Rins fue trasladado en avión de España a Japón en una acción precipitada ayer jueves - sólo para perder 3,7 segundos respecto al mejor tiempo en la calificación del GP de Japón el viernes y darse cuenta de que el dolor en la parte inferior de su pierna derecha es insoportable.

Al menos ya está disponible como piloto sustituto Stefan Bradl, que el domingo terminó 15º en la India con la Honda del LCR Castrol y en realidad siempre estuvo previsto para los dos Grandes Premios en el circuito de Buddh y el Twin Ring Motegi (8 curvas a la derecha, 6 a la izquierda, recta más larga: 762 metros). Pero el piloto probador de Honda, de 33 años, se ha perdido una jornada completa de entrenamientos de 45 y 60 minutos.

"Por supuesto, ahora no tengo las mejores condiciones para este Gran Premio", ha resumido Stefan Bradl en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Pero veía venir que esta remontada de Rins iba a resultar así. Esperaba que no se rindiera tras el primer entrenamiento y tirara la toalla. Esperaba que lo intentara de nuevo en el segundo entrenamiento y así ha sido".

"Ahora vamos a ver cómo evoluciona el tiempo el sábado. Debería ser cambiante", dijo Bradl tras echar un vistazo a las previsiones, que anunciaban un 60% de probabilidades de lluvia. "Si las condiciones no fueran de seco, sería una pequeña ventaja para mí, porque entonces los competidores también partirían un poco de cero. Gracias a Dios probé aquí durante un día y medio hace cuatro semanas. Eso ayuda un poco, de lo contrario mi último test aquí habría sido hace mucho tiempo".

"Es lo que hay. Ahora sólo miro lo que es posible. Los objetivos son modestos por ahora, quiero pasar el Gran Premio limpiamente", se fijó el veterano piloto de 33 años. "Al final, ya veremos lo que sale. Ahora es una medida provisional. Espero que haya una directiva más clara a tiempo para el próximo Gran Premio en Indonesia y después. No sé si Rins estará en forma para entonces".

HRC está experimentando con al menos cinco variantes diferentes de chasis para los cuatro pilotos en Japón. "Ahora tengo el chasis que Alex Rins pilotó en Texas, así que es diferente para la India y de nuevo diferente para Misano. Pero eso no es tan relevante al final porque las diferencias están en un rango estrecho; no hay una gran diferencia. En cuanto a la puesta a punto, iremos en una dirección similar a la que tomamos aquí en el test".

Bradl ya ganó el GP del octavo de litro en Motegi en 2008 con 18 años, además de terminar quinto aquí en 2013 como piloto titular del LCR Honda en MotoGP -Lorenzo, Márquez, Pedrosa y Bautista-. En 2013 se aseguró aquí el octavo puesto de la parrilla en la "categoría reina" y el noveno en 2014.

"Motegi es una pista de stop and go, así que algo así siempre me viene un poco bien porque me mantengo bien en las frenadas", reveló el Campeón del Mundo de Moto2, que terminó cuarto en la categoría de Moto2 en Japón en 2011.

Resultados MotoGP clasificación, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.029 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.295

4º Martin, Ducati, + 0.354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0.458

7º Zarco, Ducati, + 0.573

8º Viñales, Aprilia, + 0.628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.730

10º Miller, KTM, + 0.772

11º Oliveira, Aprilia, + 0.828

12º Mir, Honda, + 0.939

13º Quartararo, Yamaha, + 1.031

14º Marc Márquez, Honda, + 1.085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18º Nakagami, Honda, +1.439

19º Augusto Fernández, KTM, +1.742

20º Pirro, Ducati, + 2.377

21º Rins, Honda, + 3.747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.138 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 s

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

11º Zarco, Ducati, + 0.826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0.835

13º Marc Márquez, Honda, + 0.841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0.989

16º Oliveira, Aprilia, + 1.006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18º Crutchlow, Yamaha, +1.110

19º Nakagami, Honda, +1.142

20º Pirro, Ducati, +1.940

21º Rins, Honda, +2.395