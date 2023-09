Stefan Bradl à Motegi : "C'est une solution d'urgence".

C'est une nouvelle fois dans la précipitation et l'impréparation que Honda a fait venir Alex Rins en avion d'Espagne au Japon hier jeudi, pour ensuite perdre 3,7 secondes sur le meilleur temps des essais chronométrés du GP du Japon vendredi et se rendre compte que la douleur dans sa jambe droite était insupportable.

Au moins, Stefan Bradl, qui a terminé 15e dimanche en Inde au guidon de la LCR-Castrol-Honda, est désormais disponible en tant que pilote de réserve. Il a toujours été prévu qu'il participe aux deux Grand Prix sur le circuit de Buddh et sur le Twin Ring Motegi (8 virages à droite, 6 virages à gauche, ligne droite la plus longue : 762 mètres). Mais le pilote d'essai Honda de 33 ans a maintenant manqué une journée complète d'entraînement de 45 et 60 minutes.

"Je n'ai évidemment pas les meilleures conditions pour ce Grand Prix maintenant", a résumé Stefan Bradl lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais j'ai vu venir ce retour de Rins et j'ai pensé qu'il se terminerait ainsi. Je m'attendais à ce qu'il n'abandonne pas dès la première séance d'essais et qu'il jette l'éponge. Je m'attendais à ce qu'il tente à nouveau sa chance lors de la deuxième séance d'entraînement, et c'est ce qui s'est passé".

"Maintenant, nous allons voir comment la météo évolue samedi. Le temps devrait être changeant", a déclaré Bradl après avoir consulté les prévisions qui annoncent une probabilité de pluie de 60%. "Si les conditions n'étaient pas sèches, ce serait un petit avantage pour moi car cela permettrait à mes concurrents de repartir un peu de zéro. Dieu merci, j'ai fait un jour et demi d'essais ici il y a quatre semaines. Cela aide un peu, sinon mon dernier test ici aurait été très long".

"C'est comme ça. Je regarde simplement maintenant ce qui est possible. Les objectifs sont pour l'instant modestes, je veux que le Grand Prix se déroule proprement", s'est fixé le vétéran de 33 ans. "A la fin, nous verrons ce qui en sortira. Pour l'instant, c'est une solution d'urgence. J'espère qu'il y aura une directive plus claire à temps pour les prochains Grand Prix en Indonésie et après. Je ne sais pas si Rins sera en forme d'ici là".

Le HRC expérimente au moins cinq variantes de châssis différentes pour les quatre pilotes au Japon. "J'ai maintenant le châssis qu'Alex Rins a utilisé au Texas, donc un autre qu'en Inde et encore un autre qu'à Misano. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance au final, car les différences se situent dans une zone étroite ; il n'y a pas une énorme différence. En ce qui concerne les réglages, nous irons dans la même direction qu'ici lors des tests".

Bradl avait déjà remporté le GP des huit litres à Motegi en 2008, alors qu'il n'avait que 18 ans, et il avait également terminé cinquième de la course MotoGP en 2013 en tant que pilote titulaire du LCR-Honda - Lorenzo, Márquez, Pedrosa et Bautista. En 2013, il s'est assuré ici la huitième place sur la grille de départ en "première classe" et la neuvième en 2014.

"Motegi est une piste de stop-and-go, ce genre de choses me convient toujours un peu parce que je suis bon au freinage", a fait comprendre le champion du monde Moto2, qui a terminé quatrième en 2011 dans la catégorie Moto2 au Japon.

Résultats MotoGP : Essais chronométrés, Motegi (29.9.) :

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21e Rins, Honda, + 3,747

Résultats MotoGP FP1, Motegi (29.9.) :

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21e Rins, Honda, + 2,395