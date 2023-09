Stefan Bradl a Motegi: "È una soluzione provvisoria".

È stata un'altra mossa affrettata e disordinata da parte della Honda quando Alex Rins è stato trasportato in aereo dalla Spagna al Giappone in un'azione precipitosa ieri (giovedì) - solo per perdere 3,7 secondi dal tempo più veloce nelle qualifiche del GP del Giappone di venerdì e rendersi conto che il dolore alla parte inferiore della gamba destra è insopportabile.

Almeno come sostituto è ora disponibile Stefan Bradl, che domenica in India ha chiuso al 15° posto con la Honda del team LCR Castrol e che in realtà era sempre stato previsto per i due Gran Premi sul Circuito di Buddh e sul Twin Ring di Motegi (8 curve a destra, 6 a sinistra, rettilineo più lungo: 762 metri). Ma il 33enne pilota collaudatore della Honda ha saltato un'intera giornata di prove con 45 e 60 minuti.

"Ovviamente ora non ho i migliori requisiti per questo Gran Premio", ha riassunto Stefan Bradl in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ma avevo previsto che questo ritorno di Rins sarebbe andato a finire così. Mi aspettavo che non si arrendesse subito dopo le prime prove e gettasse la spugna. Mi aspettavo che ci riprovasse nelle seconde prove e così è stato".

"Ora vediamo come si svilupperà il tempo sabato. Dovrebbe essere variabile", ha detto Bradl dopo aver dato un'occhiata alle previsioni, che annunciavano il 60% di possibilità di pioggia. "Se le condizioni non fossero asciutte, sarebbe un piccolo vantaggio per me, perché anche i concorrenti partirebbero un po' da zero. Grazie a Dio ho provato qui per un giorno e mezzo quattro settimane fa. Questo aiuta un po', altrimenti il mio ultimo test qui sarebbe stato molto tempo fa".

"È quello che è. Sto solo guardando a ciò che è possibile fare ora. Gli obiettivi sono modesti per ora, voglio portare a termine il Gran Premio in modo pulito", ha dichiarato il veterano 33enne. "Alla fine, vedremo cosa verrà fuori. Per ora è una misura provvisoria. Spero che ci sia una direttiva più chiara in tempo per il prossimo Gran Premio in Indonesia e per quelli successivi. Non so se Rins sarà in forma per allora".

HRC sta sperimentando almeno cinque diverse varianti di telaio per i quattro piloti in Giappone. "Ora ho il telaio con cui Alex Rins ha corso in Texas, quindi è diverso per l'India e ancora diverso per Misano. Ma alla fine non è così rilevante, perché le differenze sono minime e non sono enormi. In termini di set-up, andremo in una direzione simile a quella che abbiamo seguito nei test".

Bradl ha già vinto il GP della ottavo di litro a Motegi nel 2008 all'età di 18 anni, oltre ad essere arrivato quinto qui nel 2013 come habitué di LCR Honda nella gara di MotoGP - Lorenzo, Márquez, Pedrosa e Bautista. Nel 2013 si è assicurato l'ottavo posto in griglia nella "classe regina" e il nono nel 2014.

"Motegi è una pista stop-and-go, quindi una cosa del genere mi si addice sempre un po', perché tengo bene il passo in frenata", ha rivelato il campione del mondo della Moto2, che nel 2011 si è piazzato quarto nella classe Moto2 in Giappone.

Risultati MotoGP qualifiche, Motegi (29.9.):

1° Binder, KTM, 1:43.489 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4° Martin, Ducati, + 0,354

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7° Zarco, Ducati, + 0,573

8° Viñales, Aprilia, + 0,628

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10° Miller, KTM, + 0,772

11° Oliveira, Aprilia, + 0,828

12° Mir, Honda, + 0,939

13° Quartararo, Yamaha, + 1,031

14° Marc Márquez, Honda, + 1.085

15° Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16° Crutchlow, Yamaha, +1.220

17° Raúl Fernández, Aprilia, +1.322

18° Nakagami, Honda, +1.439

19° Augusto Fernández, KTM, +1.742

20° Pirro, Ducati, + 2.377

21° Rins, Honda, + 3.747

Risultati MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1° Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4° Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec.

5° Mir, Honda, + 0,493

6° Binder, KTM, + 0,555

7° Viñales, Aprilia, + 0,627

8° Miller, KTM, + 0,710

9° Quartararo, Yamaha, + 0,760

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11° Zarco, Ducati, + 0,826

12° Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13° Marc Márquez, Honda, + 0,841

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15° Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16° Oliveira, Aprilia, + 1,006

17° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.037

18° Crutchlow, Yamaha, +1.110

19° Nakagami, Honda, +1.142

20° Pirro, Ducati, +1.940

21. Rins, Honda, + 2.395