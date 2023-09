Stefan Bradl em Motegi: "Esta é uma solução provisória".

Foi mais uma jogada precipitada e aleatória da Honda quando Alex Rins foi transportado de Espanha para o Japão numa ação apressada ontem (quinta-feira) - apenas para perder 3,7 segundos para o tempo mais rápido na qualificação no GP do Japão na sexta-feira e perceber que a dor na parte inferior da perna direita é insuportável.

Pelo menos, Stefan Bradl está agora disponível como piloto substituto, que terminou em 15º na Índia com a LCR Castrol Honda no domingo e que, na verdade, sempre esteve destinado aos dois Grandes Prémios no Circuito de Buddh e no Twin Ring Motegi (8 curvas à direita, 6 curvas à esquerda, a maior reta: 762 metros). Mas o piloto de testes da Honda, de 33 anos, perdeu agora um dia completo de treinos, com 45 e 60 minutos.

"É claro que não tenho os melhores pré-requisitos para este Grande Prémio", resumiu Stefan Bradl numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Mas eu já estava à espera que este regresso de Rins fosse assim. Esperava que ele não desistisse logo a seguir ao primeiro treino e que não desistisse. Esperava que ele tentasse de novo no segundo treino e foi assim que aconteceu."

"Agora vamos ver como é que o tempo evolui no sábado. Deve ser variável", disse Bradl depois de analisar as previsões, que anunciavam 60% de hipóteses de chuva. "Se as condições não estivessem secas, seria uma pequena vantagem para mim, porque os concorrentes também estariam a começar um pouco do zero. Graças a Deus, testei aqui durante um dia e meio há quatro semanas. Isso ajuda um pouco, caso contrário o meu último teste aqui teria sido há muito tempo".

"É o que é. Estou apenas a olhar para o que é possível fazer agora. Os objectivos são modestos por agora, quero passar o Grande Prémio sem problemas", afirmou o veterano de 33 anos. "No final, veremos o que acontece. Agora é uma medida provisória. Espero que haja uma diretiva mais clara a tempo do próximo Grande Prémio na Indonésia e depois. Não sei se o Rins estará apto nessa altura".

A HRC está a experimentar pelo menos cinco variantes diferentes de chassis para os quatro pilotos no Japão. "Agora tenho o chassis com que o Alex Rins correu no Texas, por isso é diferente para a Índia e novamente diferente para Misano. Mas, no final, isso não é assim tão relevante porque as diferenças são mínimas; não há uma grande diferença. Em termos de configuração, vamos seguir uma direção semelhante à que seguimos aqui no teste."

Bradl já ganhou o GP de oito litros em Motegi em 2008, com 18 anos, e terminou em quinto em 2013 como titular da LCR Honda na corrida de MotoGP - Lorenzo, Márquez, Pedrosa e Bautista. Em 2013, garantiu o oitavo lugar da grelha de partida na "premier class" e o nono em 2014.

"Motegi é uma pista de pára-arranca, por isso algo assim sempre me convém um pouco porque me mantenho bem na travagem", revelou o Campeão do Mundo de Moto2, que terminou em quarto lugar na classe Moto2 no Japão em 2011.

Resultados da qualificação de MotoGP, Motegi (29.9.):

1º Binder, KTM, 1:43.489 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,029 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4º Martin, Ducati, + 0,354

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7º Zarco, Ducati, + 0,573

8º Viñales, Aprilia, + 0,628

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10º Miller, KTM, + 0,772

11º Oliveira, Aprilia, + 0,828

12º Mir, Honda, + 0,939

13º Quartararo, Yamaha, + 1,031

14º Marc Márquez, Honda, + 1,085

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.168

16º Crutchlow, Yamaha, +1.220

17º Raúl Fernández, Aprilia, +1,322

18º Nakagami, Honda, +1,439

19º Augusto Fernández, KTM, +1,742

20º Pirro, Ducati, + 2,377

21º Rins, Honda, + 3,747

Resultados MotoGP FP1, Motegi (29.9.):

1º Martin, Ducati, 1:45.192 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,138 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4º Bagnaia, Ducati, + 0,439 seg.

5º Mir, Honda, + 0,493

6º Binder, KTM, + 0,555

7º Viñales, Aprilia, + 0,627

8º Miller, KTM, + 0,710

9º Quartararo, Yamaha, + 0,760

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11º Zarco, Ducati, + 0,826

12º Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13º Marc Márquez, Honda, + 0,841

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15º Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16º Oliveira, Aprilia, + 1,006

17º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18º Crutchlow, Yamaha, +1,110

19º Nakagami, Honda, +1,142

20º Pirro, Ducati, +1,940

21º Rins, Honda, + 2,395