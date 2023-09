Motegi Q1 : Meilleur temps pour Marc Márquez - 10e Bradl

Le vendredi sur le Mobility Resort Motegi a été un nouveau coup bas pour les constructeurs japonais Honda et Yamaha - aucun des six pilotes n'est arrivé dans le top 10. Aucun ne s'est donc qualifié directement pour les qualifications-2, où les douze meilleurs pilotes se disputent les meilleures places sur la grille de départ.

Il y avait donc une possibilité pour les six pilotes Honda et Yamaha de passer en Q1 en 15 minutes. Embarrassant pour Repsol-Honda : Joan Mir et Marc Márquez ont chuté, ils comptent désormais ensemble 37 chutes cette saison. Marc Márquez a pris beaucoup de risques en Q1 en signant d'emblée le meilleur temps en 1:43,997 min, alors qu'il n'avait pas réussi de tour en dessous de 1:44,0 min vendredi. Fabio Quartararo (Yamaha) s'est tenu à 0,141 seconde derrière. Suivaient ensuite Augusto Fernández, Oliveira, Raúl Fernández, Morbidelli, Bradl, Nakagami, Pirro, Mir et Crutchlow.

Lors du deuxième run de la session Q1 de 15 minutes, Marc Márquez s'est d'abord accroché derrière le pilote officiel Yamaha Fabio Quartararo, le champion du monde 2021, mais le Français n'a pas été assez rapide, tandis que Raúl Fernández, sur la RNF-Aprilia, s'est hissé à la deuxième place, à 0,088 seconde de Márquez.

Cal Crutchlow, quant à lui, n'a pu effectuer que quatre tours, contre huit pour Bradl, sept pour Marc Márquez et sept pour Raúl Fernández.

Résultats MotoGP-Q1 Motegi, 30.9.

1. Marc Márquez, Honda, 1:43,997 min

2. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,052 sec

3. A. Fernandez, KTM, + 0,132

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Mir, Honda, + 0,153

6. Oliveira, Aprilia, + 0,430

7. Morbidelli, Yamaha, 0,524

8. Nakagami, Honda, 0,629

9. Crutchlow, Yamaha, + 1,276

10. Bradl, Honda, + 1,454

11. Pirro, Ducati, + 1,710