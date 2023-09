Motegi Q1: miglior tempo per Marc Márquez - 10° Bradl

Il venerdì del Mobility Resort Motegi è stato un altro colpo basso per i costruttori giapponesi Honda e Yamaha: nessuno dei sei piloti si è piazzato tra i primi dieci. Quindi nessuno si è qualificato direttamente per le Qualifiche 2, dove i primi dodici piloti si sfidano per le migliori posizioni in griglia.

Tutti i sei piloti Honda e Yamaha della Q1 avevano quindi la possibilità di avanzare nei 15 minuti. Per la Repsol-Honda, Joan Mir e Marc Márquez sono caduti in modo imbarazzante e ora hanno un totale di 37 cadute in stagione. Marc Márquez ha rischiato grosso e ha fatto segnare il miglior tempo in 1'43.997" nella Q1, dopo che venerdì non era riuscito a fare un giro sotto l'1'44.0". Fabio Quartararo (Yamaha) ha accusato un ritardo di 0,141s. Lo seguono Augusto Fernández, Oliveira, Raúl Fernández, Morbidelli, Bradl, Nakagami, Pirro, Mir e Crutchlow.

Nella seconda manche dei 15 minuti della Q1, Marc Márquez si è inizialmente bloccato dietro il pilota Yamaha Fabio Quartararo, Campione del Mondo 2021, ma il francese non è stato abbastanza veloce, mentre Raúl Fernández sull'Aprilia RNF è salito in seconda posizione, a 0,088 secondi da Márquez.

Cal Crutchlow era infastidito: il suo staff tecnico ha cambiato le ruote troppo lentamente e ha potuto fare solo quattro giri, mentre Bradl ne ha fatti otto e Marc Márquez e Raúl Fernández sette ciascuno.

Risultato MotoGP-Q1 Motegi, 30.9.

1° Marc Márquez, Honda, 1:43.997 min.

2° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,052 sec.

3° A. Fernandez, KTM, + 0,132

4° Quartararo, Yamaha, + 0,141

5° Mir, Honda, + 0,153

6° Oliveira, Aprilia, + 0,430

7° Morbidelli, Yamaha, + 0,524

8° Nakagami, Honda, + 0,629

9° Crutchlow, Yamaha, + 1,276

10° Bradl, Honda, + 1.454

11. Pirro, Ducati, + 1.710