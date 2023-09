Motegi Q2: pole position per Martin - "Bez" si schianta

La grande domanda del GP del Giappone a Motegi era: quanto Marc Márquez sarebbe riuscito a precedere le stelle di Ducati, Aprilia e KTM dopo il giro in 1:43.997 della Q1?

Marco Bezzecchi è caduto in modo spettacolare in una curva a destra ad alta velocità proprio all'inizio, prima di aver ottenuto un tempo. A quanto pare il pneumatico anteriore non era ancora in temperatura alla curva 13.

Il pilota della Pramac-Ducati Jorge Martin ha scalzato nettamente il nuovo record di Brad Binder di venerdì con 1:43.198 min. Jack Miller (Red Bull-KTM) era a 0,589s di distanza in seconda posizione dopo il primo run, con Fabio Di Giannantonio terzo davanti a Marc Márquez, Binder, Pol Espargaró, Zarco, Bagnaia, Raúl Fernández, Viñales, Aleix Espargaró e Bezzecchi (senza tempo).

Nella seconda manche Marc Márquez è rimasto bloccato dietro Jorge Martin. Pecco Bagnaia si è trovato in sesta posizione solo poco prima della fine, dopo un errore alla curva 11. Poi è risalito in seconda posizione con un tempo di 1 minuto.

Poi è passato in seconda posizione con 1:43.369 min, perdendo 0,171 secondi da Martin. Marco Bezzecchi si è scrollato di dosso la caduta ed è salito al quarto posto con 1'43.624 min. Brad Binder era solo in decima posizione - poi si è assicurato il quinto posto con 1'43.709 min.

Risultato MotoGP-Q2 Motegi, 30.9.

1° Martin, Ducati, 1:43.198 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,171

3° Miller, KTM, + 0,353

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,426

5° Binder, KTM, + 0,511

6° Di Giannantonio, Ducati, + 0,610

7° Marc Márquez, Honda, + 0,614

8° Viñales, Aprilia, + 0,617

9° Aleix Espargaró, + 0,624

10° Zarco, Ducati, + 0,653

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,856

12° Pol Espargaró, KTM, + 0,898

Le restanti posizioni in griglia

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,132

14° Quartararo, Yamaha, + 0,141

15° Mir, Honda, + 0,153

16° Oliveira, Aprilia, + 0,430

17° Morbidelli, Yamaha, + 0,524

18° Nakagami, Honda, + 0,629

19° Crutchlow, Yamaha, + 1,276

20° Bradl, Honda, + 1.454

21. Pirro, Ducati, + 1.710