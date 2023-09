Motegi Q2: pole position para Martin - "Bez" despista-se

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

A grande questão no GP do Japão em Motegi era: até que ponto Marc Márquez conseguiria ficar à frente das principais estrelas da Ducati, Aprilia e KTM após a volta de 1:43.997 minutos da Q1?

Marco Bezzecchi caiu de forma espetacular numa curva à direita a alta velocidade logo no início, antes de ter conseguido um tempo. Aparentemente, o pneu dianteiro ainda não tinha atingido a temperatura adequada na Curva 13.

O piloto da Pramac-Ducati, Jorge Martin, bateu claramente o novo recorde de Brad Binder de sexta-feira com 1:43.198 min. Jack Miller (Red Bull-KTM) ficou a 0,589s de distância em segundo após a primeira corrida, com Fabio Di Giannantonio em terceiro, à frente de Marc Márquez, Binder, Pol Espargaró, Zarco, Bagnaia, Raúl Fernández, Viñales, Aleix Espargaró e Bezzecchi (sem tempo).

Na segunda corrida, Marc Márquez ficou preso atrás de Jorge Martin. Pecco Bagnaia estava apenas na sexta posição pouco antes do final, após um erro na Curva 11.

Depois passou para segundo com 1:43.369 min, perdendo 0,171 seg. para Martin. Marco Bezzecchi livrou-se da queda e subiu para quarto com 1m43,624s. Brad Binder estava apenas na décima posição - depois garantiu o quinto lugar com 1m43,709s.

Resultado MotoGP-Q2 Motegi, 30.9.

1º Martin, Ducati, 1:43.198 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,171

3º Miller, KTM, + 0.353

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,426

5º Binder, KTM, + 0,511

6º Di Giannantonio, Ducati, + 0,610

7º Marc Márquez, Honda, + 0,614

8º Viñales, Aprilia, + 0,617

9º Aleix Espargaró, + 0,624

10º Zarco, Ducati, + 0,653

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,856

12º Pol Espargaró, KTM, + 0,898

As restantes posições da grelha

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,132

14º Quartararo, Yamaha, + 0,141

15º Mir, Honda, + 0,153

16º Oliveira, Aprilia, + 0,430

17º Morbidelli, Yamaha, + 0,524

18º Nakagami, Honda, + 0,629

19º Crutchlow, Yamaha, + 1,276

20º Bradl, Honda, + 1,454

21º Pirro, Ducati, + 1.710