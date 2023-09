Motegi: Victoria al sprint de Martin por delante de Binder y Bagnaia

Con su tercera victoria al sprint consecutiva, el as del Pramac-Ducati Jorge Martín redujo aún más la ventaja de Pecco Bagnaia en el Campeonato del Mundo de MotoGP el sábado en el GP de Japón.

Los dos primeros en la clasificación del Campeonato del Mundo también ocuparon las dos primeras posiciones de la parrilla en Motegi, pero en orden inverso: Jorge Martín ya se había impuesto al líder del Mundial, Pecco Bagnaia, en la sesión clasificatoria. En el sprint de 12 vueltas, la estrella del Pramac le siguió con una victoria de principio a fin. Gracias a que Brad Binder, piloto oficial de Red Bull KTM, se interpuso entre el dúo de Ducati, la ventaja de Bagnaia, tercero, se redujo a ocho puntos.

Stefan Bradl, que se había hecho cargo de la Honda LCR el sábado por la mañana en sustitución de Alex Rins y, por lo tanto, se había inscrito en el GP de Japón con poca antelación, salió desde la 20ª posición de la parrilla y también cruzó la línea de meta en 20ª posición.

Así fue el sprint

Salida: Martin se pone en cabeza desde la pole, seguido de Miller y Binder, ambos Red Bull KTM pasan a Bagnaia. 5º Marc Márquez, 6º Bezzecchi.



1ª vuelta: Binder no pierde tiempo y adelanta a su compañero de equipo por la 2ª plaza. Bradl en 21ª posición al final del pelotón.



2ª vuelta: Martin lidera con 0,3 de ventaja sobre Binder; Miller y Bagnaia no pueden seguirle el ritmo. Especialmente el piloto oficial de Ducati tiene que vigilar a Marc Márquez.



3ª vuelta: Di Giannantonio, que ha caído de P7 a P9 en las dos primeras vueltas, ya recibe un "aviso de límites de pista".



4ª vuelta: Martin sigue liderando con 0,3 segundos de ventaja sobre Binder. Detrás de él hay un segundo de diferencia con Miller, que a su vez tiene 0,3 segundos de ventaja sobre Bagnaia. Márquez está a otros 0,7 segundos en quinta posición.



Vuelta 5: Martin amplía su ventaja en cabeza en otras dos décimas. Bezzecchi (7º) se acerca a la rueda trasera de Zarco después de tener problemas en las primeras vueltas.



Vuelta 6: Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Márquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Di Giannantonio y Viñales conforman el top-10 a mitad de carrera. Quartararo, que sólo es P17, es uno de los muchos pilotos con un "aviso de límites de pista".



Vuelta 7: Bezzecchi adelanta a Zarco por el 6º puesto y Cal Crutchlow recibe una penalización de vuelta larga por múltiples violaciones de los límites de pista.



Vuelta 8: Bezzecchi aparece junto a Marc Márquez, pero no puede pasarle de inmediato. En el segundo intento el tercero del Mundial se va largo - Zarco pasa a los dos, "Bez" también cae detrás de Aleix Espargaró.



9ª vuelta: Bezzecchi gana la posición a Aleix Espargaró justo detrás, para el piloto oficial de Aprilia se va muy atrás - ¡y vuelve a meter su RS-GP en boxes antes de tiempo al final de la vuelta! Miller, por su parte, tiene que defenderse de los ataques de Bagnaia.



Vuelta 10: Martin lidera con 1,4 segundos de ventaja sobre Binder. Tres segundos por detrás, continúa la lucha por la 3ª plaza, con mejor final para Bagnaia.



Vuelta 11: Bezzecchi arrebata la 6ª plaza a Márquez.



Última vuelta: Martin gana por delante de Binder y Bagnaia. Zarco se acerca aún más, pero Miller lleva el 4º puesto a la meta.

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 20:32.038 min.

2º Binder, KTM, + 1.410 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5.228

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

Fuera: Aleix Espargaró, Aprilia

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 27 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 299 puntos. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15° Marc Márquez 48. 16° Bradley. 15º Marc Márquez 48º 16º Rins 47º 17º Di Giannantonio 45º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 465 puntos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 453 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 10. Repsol Honda 64.