Motegi : victoire au sprint pour Martin devant Binder et Bagnaia

Les deux premiers du classement du championnat du monde ont également occupé les deux premières places sur la grille de départ à Motegi, mais dans l'ordre inverse : dès les qualifications, Jorge Martin s'était imposé face au leader du championnat Pecco Bagnaia. Lors du sprint de 12 tours, la star de Pramac a enchaîné avec une victoire départ-arrivée. Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder s'étant glissé entre le duo Ducati, l'avance de Bagnaia, troisième, a fondu à huit points.

Stefan Bradl, qui n'avait repris la Honda LCR d'Alex Rins que samedi matin et qui avait donc participé au GP du Japon à la dernière minute, s'est élancé de la 20ème place sur la grille de départ et a également franchi la ligne d'arrivée en 20ème position.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : Martin prend la tête depuis la pole, derrière lui, Miller et Binder, les deux Red Bull-KTM, dépassent Bagnaia. 5. Marc Márquez, 6. Bezzecchi.



1er tour : Binder ne perd pas de temps et passe son coéquipier en 2ème position, Bradl en 21ème position à l'arrière du peloton.



2ème tour : Martin mène 0,3 devant Binder ; Miller et Bagnaia ne suivent pas tout à fait. Le pilote officiel Ducati doit notamment se méfier de Marc Márquez.



3ème tour : Di Giannantonio, qui est passé de P7 à P9 dans les deux premiers tours, reçoit déjà un "track limits warning".



4e tour : Martin continue de mener de 0,3 sec devant Binder. Derrière, il y a un écart d'une seconde sur Miller, qui a lui-même un crédit de 0,3 seconde sur Bagnaia. Márquez, cinquième, accuse un retard supplémentaire de 0,7 seconde.



5e tour : Martin augmente son avance en tête de deux dixièmes supplémentaires. Bezzecchi (7e) se rapproche de la roue arrière de Zarco après des tours d'ouverture laborieux.



6e tour : Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Márquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Di Giannantonio et Viñales forment le top 10 à mi-parcours. Quartararo, qui n'est que P17, est l'un des nombreux pilotes à avoir reçu un "track limits warning".



7e tour : Bezzecchi dépasse Zarco pour prendre la 6e place, tandis que Cal Crutchlow écope d'une pénalité de long lap pour avoir dépassé plusieurs fois les limites de la piste.



8e tour : Bezzecchi se montre à côté de Marc Márquez, mais ne parvient pas à le dépasser tout de suite. Lors de sa deuxième tentative, le troisième du championnat du monde va loin - Zarco est passé devant les deux, "Bez" chute également derrière Aleix Espargaró.



9e tour : Bezzecchi reprend immédiatement sa position face à Aleix Espargaró, le pilote officiel Aprilia se retrouve loin derrière - et il range à nouveau sa RS-GP prématurément au stand à la fin du tour ! Pendant ce temps, Miller doit se défendre contre les attaques de Bagnaia.



10e tour : Devant, Martin mène 1,4 seconde devant Binder. Trois secondes plus tard, la lutte pour la troisième place se poursuit - avec une meilleure fin pour Bagnaia.



11e tour : Bezzecchi s'empare de la 6e place de Márquez.



Dernier tour : Martin gagne devant Binder et Bagnaia. Zarco se rapproche encore, mais Miller termine 4e.

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 20:32,038 min.

2. Binder, KTM, + 1,410 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,228

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

Out : Aleix Espargaró, Aprilia

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 10. Repsol Honda 64.