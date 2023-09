Motegi: vittoria in volata per Martin davanti a Binder e Bagnaia

Anche a Motegi i primi due della classifica del campionato mondiale occupavano le prime due posizioni in griglia, ma in ordine inverso: Jorge Martin aveva già prevalso sul leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia nelle qualifiche. Nei 12 giri sprint, la stella di Pramac si è aggiudicata una vittoria in partenza. Poiché il pilota della Red Bull KTM Brad Binder si è inserito tra il duo Ducati, il vantaggio del terzo classificato Bagnaia si è ridotto a otto punti.

Stefan Bradl, che ha rilevato la Honda LCR da Alex Rins solo sabato mattina e ha quindi partecipato al GP del Giappone con poco preavviso, è partito dalla 20ª posizione in griglia e ha tagliato il traguardo in 20ª posizione.

Ecco come si è svolta la volata:

Partenza: Martin scatta dalla pole, seguito da Miller e Binder, entrambe le Red Bull KTM che passano Bagnaia. 5° Marc Márquez, 6° Bezzecchi.



1° giro: Binder non perde tempo e passa il suo compagno di squadra per il 2° posto. Bradl al 21° posto in fondo allo schieramento.



2° giro: Martin conduce con 0,3 di vantaggio su Binder; Miller e Bagnaia non riescono a tenere il passo. Soprattutto il pilota della Ducati deve fare attenzione a Marc Márquez.



3° giro: Di Giannantonio, sceso dalla P7 alla P9 nei primi due giri, riceve già un "avviso di limite della pista".



4° giro: Martin è ancora in testa con 0,3 secondi di vantaggio su Binder. Dietro di lui c'è un distacco di un secondo da Miller, che a sua volta ha un vantaggio di 0,3 secondi su Bagnaia. Márquez è quinto con un ritardo di 0,7 secondi.



Giro 5: Martin allunga di altri due decimi il suo vantaggio sulla vetta. Bezzecchi (7°) si avvicina alla ruota posteriore di Zarco dopo aver faticato nei primi giri.



Giro 6: Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Márquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Di Giannantonio e Viñales compongono la top-10 a metà gara. Quartararo, solo P17, è uno dei tanti piloti con un "track limits warning".



Giro 7: Bezzecchi passa Zarco per il 6° posto e Cal Crutchlow riceve una penalità lunga per violazione multipla dei limiti della pista.



Giro 8: Bezzecchi si presenta accanto a Marc Márquez, ma non riesce a superarlo subito. Al secondo tentativo il terzo campione del mondo va largo - Zarco li passa entrambi, "Bez" si mette dietro anche Aleix Espargaró.



9° giro: Bezzecchi si aggiudica la posizione contro Aleix Espargaró, per il pilota ufficiale Aprilia va molto indietro - e mette di nuovo la sua RS-GP ai box in anticipo alla fine del giro! Miller, intanto, deve difendersi dagli attacchi di Bagnaia.



Giro 10: Martin conduce con 1,4 secondi di vantaggio su Binder. A tre secondi di distanza, continua la lotta per il 3° posto, con un finale migliore per Bagnaia.



11° giro: Bezzecchi strappa il 6° posto a Márquez.



Ultimo giro: Martin vince davanti a Binder e Bagnaia. Zarco si avvicina ancora di più, ma Miller porta il 4° posto al traguardo.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 20:32.038 min.

2° Binder, KTM, + 1,410 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,228

4° Miller, KTM, + 6,194

5° Zarco, Ducati, + 6,315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

Fuori: Aleix Espargaró, Aprilia

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 10. Repsol Honda 64.