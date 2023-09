Motegi: vitória de Martin no Sprint, à frente de Binder e Bagnaia

Com a sua terceira vitória consecutiva ao sprint, o ás da Pramac-Ducati Jorge Martin reduziu ainda mais a liderança de Pecco Bagnaia no Campeonato do Mundo de MotoGP no sábado, no GP do Japão.

Os dois primeiros da classificação do campeonato do mundo também estiveram nas duas primeiras posições da grelha em Motegi, mas pela ordem inversa: Jorge Martin já tinha vencido o líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, na qualificação. No sprint de 12 voltas, a estrela da Pramac seguiu com uma vitória na partida e na chegada. Como o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, ficou entre a dupla da Ducati, a vantagem de Bagnaia, terceiro colocado, diminuiu para oito pontos.

Stefan Bradl, que só assumiu o comando da LCR Honda de Alex Rins no sábado de manhã e, portanto, entrou no GP do Japão em cima da hora, partiu da 20ª posição da grelha e também cruzou a linha de chegada em 20º lugar.

O sprint desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Martin assume a liderança da pole, seguido por Miller e Binder, ambos da Red Bull KTMs, passando por Bagnaia. 5º Marc Márquez, 6º Bezzecchi.



1ª volta: Binder não perde tempo e passa o seu colega de equipa para o 2º lugar. Bradl em 21º lugar no final do pelotão.



2ª volta: Martin lidera com 0,3 de vantagem sobre Binder; Miller e Bagnaia não conseguem acompanhar. Especialmente o piloto de fábrica da Ducati tem de ter cuidado com Marc Márquez.



3ª volta: Di Giannantonio, que caiu de P7 para P9 nas duas primeiras voltas, já recebe um "aviso de limites da pista".



4ª volta: Martin ainda lidera com 0,3 segundos de vantagem sobre Binder. Atrás dele há uma diferença de um segundo para Miller, que por sua vez tem uma vantagem de 0,3 s sobre Bagnaia. Márquez está mais 0.7 seg. atrás, em quinto.



Volta 5: Martin aumenta a sua vantagem na liderança em mais dois décimos. Bezzecchi (7º) está a aproximar-se da roda traseira de Zarco, depois de ter tido dificuldades nas primeiras voltas.



Volta 6: Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Márquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Di Giannantonio e Viñales compõem o top-10 a meio da corrida. Quartararo, apenas na 17ª posição, é um dos muitos pilotos com um "aviso de limites da pista".



Volta 7: Bezzecchi passa Zarco para o 6º lugar e Cal Crutchlow recebe uma penalização de longa duração por múltiplas violações dos limites da pista.



Volta 8: Bezzecchi aparece ao lado de Marc Márquez, mas não consegue ultrapassá-lo de imediato. Na segunda tentativa, o terceiro do Campeonato do Mundo passa por ambos - Zarco passa por ambos, "Bez" também fica atrás de Aleix Espargaró.



9ª volta: Bezzecchi ganha a posição a Aleix Espargaró, para o piloto de fábrica da Aprilia vai muito para trás - e volta a colocar a sua RS-GP nas boxes mais cedo no final da volta! Miller, entretanto, tem de se defender dos ataques de Bagnaia.



Volta 10: Martin lidera com 1,4 segundos de vantagem sobre Binder. Três segundos atrás, a luta pelo 3º lugar continua - com o melhor final para Bagnaia.



Volta 11: Bezzecchi rouba o 6º lugar a Márquez.



Última volta: Martin vence à frente de Binder e Bagnaia. Zarco aproxima-se ainda mais, mas Miller chega ao fim em 4º lugar.

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 20:32.038 min.

2º Binder, KTM, + 1,410 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,228

4º Miller, KTM, + 6,194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9,298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

Eliminado: Aleix Espargaró, Aprilia

Classificação do Campeonato do Mundo após 27 de 40 corridas:

1º Bagnaia, 299 pontos. 2º Martin 291. 3º Bezzecchi 252. 4º Binder 201. 5º Zarco 162. 6º Aleix Espargaró 160. 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 115. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 465 pontos. 2º KTM 262. 3º Aprilia 229. 4º Honda 126. 5º Yamaha 125.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 453 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 10. Repsol Honda 64.