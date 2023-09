Francesco Guidotti (KTM) : "Un week-end fort".

Les stars Red Bull-KTM Brad Binder et Jack Miller ont consolidé leur 4e et 9e position au championnat du monde en décrochant de magnifiques 2e et 4e places au sprint de Motegi. Le team manager Francesco Guidotti fait le point.

Les deux pilotes ont enfin pu accéder directement à la deuxième séance de qualification, puis Jack Miller et Brad Binder ont pris les troisième et cinquième places sur la grille de départ, avant que Binder et Jack Miller ne se classent respectivement deuxième et quatrième : le bilan de l'équipe Red Bull-KTM samedi au Japon était très satisfaisant. Le développement rapide du nouveau châssis en carbone, avec lequel Dani Pedrosa a décroché deux quatrièmes places à Misano, a porté ses fruits. Pour rappel, tous les autres constructeurs utilisent des châssis en aluminium. Et depuis 2017, KTM était la seule équipe d'usine à miser sur le cadre en acier tubulaire.

"C'est un week-end très fort jusqu'à présent", a résumé le team manager Francesco Guidotti. "Hier, les deux garçons se sont directement qualifiés pour la Q2. C'était une excellente position de départ. Plus tôt dans la journée, Jack a réalisé un temps de premier ordre en Q2 et s'est assuré une place sur la première ligne de la grille. Brad n'a pas poussé aussi fort en Q2 que lors de son meilleur temps vendredi. Mais dans la course de sprint, il nous a encore montré à quel point il était bon. Jack a également réalisé une performance de premier ordre ; il est de retour dans le groupe de tête".

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 20:32,038 min.

2. Binder, KTM, + 1,410 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,228

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 27 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 299 points. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 465 points. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 453 points. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.