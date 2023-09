Francesco Guidotti (KTM): "Un weekend forte".

Entrambi i piloti sono infine entrati direttamente nelle qualifiche 2, poi le ottime posizioni in griglia di Jack Miller e Brad Binder, seguite dal 2° e 4° posto di Binder e Jack Miller: il bottino del sabato del team Red Bull-KTM in Giappone è stato qualcosa da vedere. Il rapido sviluppo del nuovo telaio in carbonio, con cui Dani Pedrosa ha ottenuto due quarti posti a Misano, ha dato i suoi frutti. Ricordiamo che tutti gli altri costruttori utilizzano telai in alluminio. E KTM è l'unico team ufficiale a utilizzare il telaio tubolare in acciaio dal 2017.

"Finora è stato un weekend molto forte", ha riassunto il team manager Francesco Guidotti. "Ieri entrambi i ragazzi si sono qualificati direttamente per la Q2. È stata un'ottima posizione di partenza. Oggi Jack ha fatto segnare un tempo di prim'ordine in Q2 e si è assicurato un posto in prima fila sulla griglia di partenza. Brad non ha spinto così tanto in Q2 come ha fatto venerdì con il suo miglior tempo. Ma nella gara sprint ha dimostrato ancora una volta la sua bravura. Anche Jack ha fatto una prestazione di prim'ordine; è tornato nel gruppo dei migliori".

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30 settembre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 20:32.038 min.

2° Binder, KTM, + 1,410 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,228

4° Miller, KTM, + 6,194

5° Zarco, Ducati, + 6,315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 27 gare su 40:

1° Bagnaia, 299 punti. 2° Martin 291. 3° Bezzecchi 252. 4° Binder 201. 5° Zarco 162. 6° Aleix Espargaró 160. 7° Viñales 139. 8° Marini 135. 9° Miller 115. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 465 punti. 2° KTM 262. 3° Aprilia 229. 4° Honda 126. 5° Yamaha 125.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 453 punti. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.